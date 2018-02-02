Регистрация
Курсы валют:
EUR
27.02
USD
24.9
RUB
0.31
Энциклопедия Карта Погода
04n 2 °C
Хакеры похитили пароли от популярного интернет-базара в Праге

Хакеры похитили пароли от популярного интернет-базара в Праге

artyommm 385 0
Пользователей просят сменить пароли, если они использовали их при регистрации аккаунта в других сервисах.
Хакеры похитили пароли от популярного интернет-базара в Праге

Магистрат Праги в прошлом году запустил сервис, который должен был помочь людям экономить. На интернет-базаре можно опубликовать объявление о безвозмездной передаче вещей. Любой желающий может откликнуться и забрать вещь в дар при самовывозе. Теперь 35 тысяч человек, которые ранее воспользовались сервисом, могут, наоборот, не сэкономить, а потерять деньги.

Сайт praho.nevyhazujto.cz был практически не защищен от хакеров. Его администрированием занимается сторонняя компания goodooga. Преступникам удалось похитить 35 000 логинов и паролей пользователей.

Как считают эксперты, пользователи очень часто используют один и тот же пароль при регистрации в разных сервисах, включая и интернет-банкинг. Сейчас людям сообщили о хищении их персональных данных. Магистрат Праги ответственность за плохую защиту сайта возлагает на компанию-администратора. 

Если у вас есть аккаунт на сайте Nevyhazujto, то считайте, что ваш пароль украли. Если вы используете его где-то еще, то срочно смените его. 

Источник: idnes.cz

Рассказать всем:
Темы
интернет технологии хакеры Прага
Читайте
по теме 
Для фрилансеров и не только: в Чехии появилась удобная платежная система
25.01.2018 15:01 Бизнес
Для фрилансеров и не только: в Чехии появилась удобная платежная система
952 0
Популярность китайских интернет-магазинов в Чехии зашкаливает
21.12.2017 15:40 Экономика
Популярность китайских интернет-магазинов в Чехии зашкаливает
2873 0
Официальный сайт чешского города рекомендовал прорусские интернет-ресурсы
05.12.2017 15:40 Общество
Официальный сайт чешского города рекомендовал прорусские интернет-ресурсы
1638 0
Чехи играют в онлайн-игру Prezident 21 перед выборами
27.11.2017 17:09 Общество
Чехи играют в онлайн-игру Prezident 21 перед выборами
793 0
Последние новости:
02
февраля
Родители искали пропавшую дочь по всей Европе, а она нашлась в Чехии
02.02.2018 16:38 Общество
Родители искали пропавшую дочь по всей Европе, а она нашлась в Чехии
1028 0
В Чехии задержали иностранца, ограбившего страну на миллионы крон
02.02.2018 13:52 Экономика
В Чехии задержали иностранца, ограбившего страну на миллионы крон
924 0
Чехия оказалась на пороге эпидемии гриппа
02.02.2018 11:46 Общество
Чехия оказалась на пороге эпидемии гриппа
592 0
01
февраля
В 2018 году ипотеки в Чехии могут подорожать
01.02.2018 15:02 Экономика
В 2018 году ипотеки в Чехии могут подорожать
805 0
Чехия ускорит обработку заявлений на рабочие визы от украинцев
01.02.2018 11:45 Общество
Чехия ускорит обработку заявлений на рабочие визы от украинцев
1902 0
В Чехии началась безалкогольная акция «Сухой февраль»
01.02.2018 11:29 Общество
В Чехии началась безалкогольная акция «Сухой февраль»
1150 0
31
января
Магазины в Польше перестанут работать по воскресеньям
31.01.2018 12:10 Общество
Магазины в Польше перестанут работать по воскресеньям
854 0
Чешский стартап поможет турагентствам и гостиницам
31.01.2018 10:25 Экономика
Чешский стартап поможет турагентствам и гостиницам
812 0
В чешских ресторанах McDonald's появятся официанты
31.01.2018 09:55 Экономика
В чешских ресторанах McDonald's появятся официанты
899 0
В Чехии открыли инвестиционный фонд криптовалют
31.01.2018 09:36 Экономика
В Чехии открыли инвестиционный фонд криптовалют
667 0


Мобильная версия