Хакеры похитили пароли от популярного интернет-базара в Праге

Пользователей просят сменить пароли, если они использовали их при регистрации аккаунта в других сервисах.

Магистрат Праги в прошлом году запустил сервис, который должен был помочь людям экономить. На интернет-базаре можно опубликовать объявление о безвозмездной передаче вещей. Любой желающий может откликнуться и забрать вещь в дар при самовывозе. Теперь 35 тысяч человек, которые ранее воспользовались сервисом, могут, наоборот, не сэкономить, а потерять деньги.

Сайт praho.nevyhazujto.cz был практически не защищен от хакеров. Его администрированием занимается сторонняя компания goodooga. Преступникам удалось похитить 35 000 логинов и паролей пользователей.

Как считают эксперты, пользователи очень часто используют один и тот же пароль при регистрации в разных сервисах, включая и интернет-банкинг. Сейчас людям сообщили о хищении их персональных данных. Магистрат Праги ответственность за плохую защиту сайта возлагает на компанию-администратора.

Если у вас есть аккаунт на сайте Nevyhazujto, то считайте, что ваш пароль украли. Если вы используете его где-то еще, то срочно смените его.

Источник: idnes.cz