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Родители искали пропавшую дочь по всей Европе, а она нашлась в Чехии

Родители искали пропавшую дочь по всей Европе, а она нашлась в Чехии

artyommm 1028 0
Женщина отказала полиции в передаче информации о ее местонахождении родителям, так как не хочет с ними разговаривать. Ее искали больше двух лет.
Фото: фото из архива семьи Юрьевых
Родители искали пропавшую дочь по всей Европе, а она нашлась в Чехии

В Праге нашлась русская пара, которую родители разыскивали по всей Европе, включая Чехию. Женщину искали мать и отец, она исчезла больше двух лет назад. Вместе с мужем дочь уехала за границу, с родителями говорить не хочет.

Марию начали искать с осени 2015 года, когда она оставила своим родным короткую записку. Последняя новость о ней пришла именно из Чехии, где женщину и ее супруга задержала полиция в Кладно. Тем не менее, пару отпустили, хотя у них не оказалось необходимых документов.

Как сообщила пресс-атташе полицейского президиума, женщина отказывается предоставлять информацию о своем местонахождении родителям. Полицейские могли отправить им сведения, но дочь не хочет с ними говорить.

Источник: aktualne.cz

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Чехия полиция
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