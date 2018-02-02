Родители искали пропавшую дочь по всей Европе, а она нашлась в Чехии

В Праге нашлась русская пара, которую родители разыскивали по всей Европе, включая Чехию. Женщину искали мать и отец, она исчезла больше двух лет назад. Вместе с мужем дочь уехала за границу, с родителями говорить не хочет.
Марию начали искать с осени 2015 года, когда она оставила своим родным короткую записку. Последняя новость о ней пришла именно из Чехии, где женщину и ее супруга задержала полиция в Кладно. Тем не менее, пару отпустили, хотя у них не оказалось необходимых документов.
Как сообщила пресс-атташе полицейского президиума, женщина отказывается предоставлять информацию о своем местонахождении родителям. Полицейские могли отправить им сведения, но дочь не хочет с ними говорить.
Источник: aktualne.cz