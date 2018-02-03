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После выходных в Чехии ударят морозы

После выходных в Чехии ударят морозы

artyommm 730 0
Метеорологи рассказали о погоде в Чехии на ближайший месяц.
После выходных в Чехии ударят морозы

После теплых выходных в Чехию придет морозная погода. По прогнозу Чешского гидрометцентра, температура воздуха опустится ниже средних значений. Ночью ожидается до -15 градусов Цельсия, мороз будет держаться и в течение всего дня. Потеплеть должно только с середины февраля. Что касается осадков, то их количество будет, скорее всего, средним.

В течение недели с 5 по 11 февраля температура ночью будет находиться в пределах от -6 до -12 градусов Цельсия, при ясном небе мороз может еще больше усилиться. Днем может быть от 0 до -5 градусов Цельсия.

Потепление ожидается с середины февраля, когда температура может подняться выше средних значений для этого времени года. Ночью может быть от -3 до -10 градусов Цельсия, а днем – от -2 до 5 градусов тепла. 

Такой же характер погоды ожидается и в течение третьей недели февраля, с 19 до 25 февраля. Ночью температура воздуха может опускаться до -10 градусов Цельсия, днем – от 1 до 5 тепла.

Что касается прогноза на начало марта, метеорологи говорят о ночных заморозках, когда температура будет опускаться до -12 градусов, днем будет на уровне 5 градусов тепла.

Метеорологи также предупреждают, что в период с 5 февраля по 4 марта в отдельные дни возможны сильные перепады температур. В целом ожидается погода теплее среднего. 

Источник: novinky.cz 

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