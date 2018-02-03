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МВД рассказало о нелегальной миграции украинцев в Чехию

МВД рассказало о нелегальной миграции украинцев в Чехию

artyommm 648 0
Опубликована официальная статистика по легальной и нелегальной миграции в ЧР.
МВД рассказало о нелегальной миграции украинцев в Чехию

На данный момент в Чехии насчитывается не более 30 случаев нелегальной миграции в месяц. При этом беженцев, которые интересуются легальным проживанием в ЧР, постоянно становится больше. В течение года количество заявлений на получение международной охраны в Чехии выросло вдвое. Каждый месяц с ними обращается сотня иностранцев.

Ежемесячно министр внутренних дел ЧР предоставляет статистику о беженцах. В последнем документе отражены общие данные к концу 2017 года. В сентябре 2016 года чешские отделы миграции приняли 55 заявлений. В течение двух последних месяцев года их было почти в два раза больше. В декабре было принято 101 заявление. Наиболее активными были иностранцы в октябре, когда сотрудники по делам иностранцев получили 141 заявление.

Как и раньше, чаще всего получить статус беженца в Чехии хотят граждане Украины. Вместе с вьетнамцами они составляют 25% от общего числа обращений. За ними по численности следуют армяне, грузины, россияне и кубинцы.

В декабре границы Чехии нелегально пересекли 27 человек, в ноябре – 21, в октябре – 24. Еще год назад случаев задержания нелегальных мигрантов было гораздо меньше – в декабре 2016 всего 4 мигранта. 

Нелегальные мигранты бегут преимущественно из Афганистана, Нигерии, Сирии, в меньшей степени – из Ирана, Гамбии, Ганы, Мозамбика, Руанды и Сенегала. Ни один из них не собирался оставаться в Чехии. Во всех случаях иностранцы стремились попасть в Германию, остальные – в Финляндию, Францию и Данию. С октября, по информации МВД, только 6 арестованных мигрантов хотели бы остаться в Чехии.

В чешских учреждениях для содержания иностранцев, которые нелегально пересекли границы ЧР, в декабре прошлого года находились 70 человек. Среди них было 20 украинцев, 13 нигерийцев, 8 вьетнамцев и 6 афганцев. В течение прошлого года также проходили так называемые добровольные возвращения иностранцев из ЧР в страны, откуда они прибыли; всего – почти 400 человек. 

Источник: novinky.cz 

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Темы
Чехия иммиграция Министерство внутренних дел
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