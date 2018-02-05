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Что туристы делали в Праге в прошлом году

Что туристы делали в Праге в прошлом году

artyommm 42 0
Оппозиция считает, что столице Чехии больше не нужно наращивать турпоток в сезон, а стоит привлекать туристов в менее популярные месяцы.
Что туристы делали в Праге в прошлом году

Прага по-прежнему сохраняет за собой позиции самого популярного города среди туристов. За первые три квартала прошлого года ее посетило 5,75 млн туристов, из них 85% были иностранцы.

Городская организация Prague City Tourism подсчитала, что только в декабре в Прагу приезжало около 650 тысяч гостей из-за рубежа. Кроме них также в столице побывало 70 тысяч туристов преимущественно из других городов Чехии, и они останавливались всего на один день. По предварительным подсчетам, в целом в прошлом году Прагу могло посетить более 7 млн человек.

Список самых популярных достопримечательностей в Праге не изменяется, но два объекта за ушедший год привлекли существенно больше туристов, чем раньше. Это Пражский Град и канатная дорога на Петршин. В прошлом году на фуникулере поднялось более 2 млн человек, многие из них потом поднимались на Петршинскую смотровую башню, поэтому выросла и ее посещаемость.

Билет на Пражский Град купило более 2 млн человек, которые посетили одну из выставок или туристических маршрутов. По приблизительным расчетам, в целом территорию Пражского Града в прошлом году могло посетить около 8 млн человек, которые не покупали билет.

Кстати, Прага сегодня занимает 20 место среди самых популярных столиц на планете. В первую очередь туристов здесь привлекают исторические достопримечательности. 

Как считает представитель оппозиции (ТОП 09) Вацлав Новотны, Праге больше не нужно увеличивать ежегодную посещаемость, так как в летнее время город и без того перегружен. Столице нужно поддерживать мероприятия, которые проходят не в разгар туристического сезона, например, как фестиваль света «Сигнал» в ноябре. Также Прага должна стать более привлекательной для туристов, которые готовы тратить здесь больше денег. 

Источник: denik.cz 

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Темы
Прага туристы достопримечательности
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