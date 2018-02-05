В Чехии напомнили о штрафах за отсутствие энергетического сертификата

В ЧР сейчас запрещено сдавать в аренду или продавать жилье, если на него не был получен сертификат энергетической эффективности.

Продавать или сдавать недвижимость в аренду в Чехии без энергетического сертификата запрещено. Нарушителям грозят штрафы. Это касается как частных домов, так и квартир. Штраф может достигать 50 тысяч крон. Владельцы многоквартирных домов или товарищества собственников могут заплатить за нарушение еще больше – до 200 тысяч крон. При этом на данный момент на большое количество объектов недвижимости так до сих пор не были оформлены соответствующие документы по энергетической эффективности.

Около 95% всех предложений на рынке недвижимости размещено без сертификата потребления энергии. Как говорят эксперты, при подаче объявления агентства недвижимости указывают самый низкий уровень энергоэффективности – G.

По информации компании PENB, оформление сертификата для частного дома обойдется в несколько тысяч крон, для многоквартирных домов – несколько десятков тысяч крон.

В прошлом году контролирующие органы провели 131 проверку на соблюдение требований, связанных с наличием сертификатов на потребление энергии. Величина штрафа за нарушение устанавливается в каждом отдельном случае индивидуально. Особенно строгие меры принимаются в отношении многоквартирных жилых домов и административных зданий.

В прошлом году общая сумма штрафов за нарушения достигла 260 на сумму 1 млн крон. Максимальный размер штрафа составил 30 тысяч крон.

Источник: novinky.cz