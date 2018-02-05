В Чехии будут продавать протеиновые батончики с насекомыми

В этом году насекомые станут разрешенной едой во всей Европе. Пока в каждом государстве эту проблематику рассматривали по-отдельности. В Чехии никакого развития подобное направление кулинарии не получило, за исключением дегустации блюд с насекомыми.
Но чешские предприниматели начнут тестировать новую возможность.
«Мы собираемся открыть самую крупную ферму сверчков в мире», – рассказали основатели компании Радек Гушек и Даниэль Вах.
С января сверчки и другие представители мира насекомых относятся в Евросоюзе к категории традиционных продуктов из третьих стран. Это значит, что теперь предприниматели могут получить разрешение на разведение и использование отдельных видов насекомых. По словам Радека Гушека, на это требуется около двух месяцев.
Радек Гушек и Даниэль Вах несколько лет назад решили продавать протеиновые и энергетические батончики Sens из сверчковой муки. Бизнес стал развиваться стремительно. Их первая сверчковая ферма в Таиланде должна заработать через месяц. Производство будет поставлять в Европу 3,5 тонны размолотых сверчков в месяц.
«Пока конкуренция низкая: наша ферма сверчков будет самой большой в мире», – прокомментировал Гушек. В течение года на ней будут перерабатывать до 800 миллионов сверчков.
Ожидается, что в последующие годы сверчковую муку в пищевых целях начнут использовать многие европейские предприниматели.
Источник: idnes.cz