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В Чехии будут продавать протеиновые батончики с насекомыми

В Чехии будут продавать протеиновые батончики с насекомыми

Vladislava M 397 0
Чешские предприниматели откроют самую большую ферму в мире по разведению и переработке сверчков, чтобы производить протеиновые батончики.
В Чехии будут продавать протеиновые батончики с насекомыми

В этом году насекомые станут разрешенной едой во всей Европе. Пока в каждом государстве эту проблематику рассматривали по-отдельности. В Чехии никакого развития подобное направление кулинарии не получило, за исключением дегустации блюд с насекомыми.

Но чешские предприниматели начнут тестировать новую возможность.

«Мы собираемся открыть самую крупную ферму сверчков в мире», – рассказали основатели компании Радек Гушек и Даниэль Вах.

С января сверчки и другие представители мира насекомых относятся в Евросоюзе к категории традиционных продуктов из третьих стран. Это значит, что теперь предприниматели могут получить разрешение на разведение и использование отдельных видов насекомых. По словам Радека Гушека, на это требуется около двух месяцев.

Радек Гушек и Даниэль Вах несколько лет назад решили продавать протеиновые и энергетические батончики Sens из сверчковой муки. Бизнес стал развиваться стремительно. Их первая сверчковая ферма в Таиланде должна заработать через месяц. Производство будет поставлять в Европу 3,5 тонны размолотых сверчков в месяц.

«Пока конкуренция низкая: наша ферма сверчков будет самой большой в мире», – прокомментировал Гушек. В течение года на ней будут перерабатывать до 800 миллионов сверчков.

Ожидается, что в последующие годы сверчковую муку в пищевых целях начнут использовать многие европейские предприниматели.

Источник: idnes.cz

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Темы
насекомые еда бизнес Чехия
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