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В Чехии свирепствует эпидемия гриппа

В Чехии свирепствует эпидемия гриппа

Vladislava M 91 0
За две недели в Праге вдвое возросло количество заболевших. Один человек скончался от осложнений гриппа.
В Чехии свирепствует эпидемия гриппа

В пятницу Главная санитарно-эпидемиологическая служба Чехии объявила всеобщую эпидемию гриппа. В Праге резко возросло количество заболевших. В течение двух недель заболеваемость в столице выросла на 50%: до 1770 зараженных на 100 тысяч жителей. По информации Санэпидем службы, самая тяжелая ситуация, на данный момент, у пенсионеров.

«Заболеваемость выросла во всех возрастных категориях. Больше всего больных – старше 60 лет: чаще всего они заражаются от маленьких детей в семье, которые уже начали болеть», – прокомментировала директор комитета по борьбе с эпидемиями Зденька Ягрова.

Эпидемиологи ожидают, что в течение ближайших трех-четырех недель количество острых респираторных заболеваний в Праге будет расти и дальше.

На прошлой неделе врачи в Праге зарегистрировали одну смерть из-за гриппа. Еще 12 человек были госпитализированы с осложнениями.

«Лабораторные тесты показали, что в 2018 году в Европе распространяется грипп типа B/Ямагата, который вошел в комбинированную вакцину», – констатировала Ягрова.

Главный санврач ЧР Ева Готтвальдова в пятницу рассказала, что по всей Чехии заболеваемость достигла 1722 больных на 100 тысяч человек. Эпидемию объявляют при количестве заболевших от 1600 до 1800 пациентов на тысячу человек.

Ряд больниц ограничил посещаемость из-за эпидемии.

Источник: Novinky.cz

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Темы
Болезни эпидемия Прага здоровье врачи Санитарная инспекция
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