Чехия пережила самую холодную ночь этой зимой

Но до температурных рекордов дело не дошло.

В поселке Йизерка в Йизерских горах термометр показал минус 25,6 градуса по Цельсию. Об этом сообщает Чешский гидрометцентр. В районе Шумавы температура воздуха опустилась ниже -20 градусов. А вот на метеостанции в пражском Клементинуме столбик термометра, наоборот, показывал не такую уж и низкую температуру – всего -3,9 градуса.

В ближайшие дни такого сильного мороза в ночное время больше не ожидается, – рассказали метеорологи. В среду, 7 февраля, умеренно потеплеет, а днем даже может выпасть снег. В этом году пока нигде не был установлен температурный рекорд для зимы. В прошлом году на метеостанции Рокитска-слать был зафиксирован результат минус 35,3 градуса.

О прогнозе погоды в Чехии на ближайший месяц мы написали здесь.

Источник: idnes.cz