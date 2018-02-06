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Чехия пережила самую холодную ночь этой зимой

Чехия пережила самую холодную ночь этой зимой

artyommm 22 0
Но до температурных рекордов дело не дошло.
Чехия пережила самую холодную ночь этой зимой

В поселке Йизерка в Йизерских горах термометр показал минус 25,6 градуса по Цельсию. Об этом сообщает Чешский гидрометцентр. В районе Шумавы температура воздуха опустилась ниже -20 градусов. А вот на метеостанции в пражском Клементинуме столбик термометра, наоборот, показывал не такую уж и низкую температуру – всего -3,9 градуса.

В ближайшие дни такого сильного мороза в ночное время больше не ожидается, – рассказали метеорологи. В среду, 7 февраля, умеренно потеплеет, а днем даже может выпасть снег. В этом году пока нигде не был установлен температурный рекорд для зимы. В прошлом году на метеостанции Рокитска-слать был зафиксирован результат минус 35,3 градуса. 

О прогнозе погоды в Чехии на ближайший месяц мы написали здесь.

Источник: idnes.cz 

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погода Чехия
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