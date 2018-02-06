Пражские таксисты проведут в четверг акцию протеста

Альтернативную службу такси Uber в Чехии обвиняют в нарушении правил, но все попытки регулирования ее деятельности пока не приносят результатов. Для возможного запрета функционирования Uber требуется поправка к закону о дорожном транспорте, а это может растянуться на два года, сообщил в понедельник представитель Министерства транспорта и промышленности на конференции, собранной пражским мэром Адрианой Крначовой.
В четверг пражские таксисты снова собираются устроить акцию протеста. Они не согласны с тем, что водителям Uber можно ездить без специальной лицензии, таксометра и опознавательных знаков такси-службы. Также им не нужно сдавать экзамены. Поэтому классические таксисты считают службу нечестным конкурентом.
Руководитель объединения чешских таксистов Давид Беднарж объявил, что в четверг, 8-го февраля, будут проходить акции протеста, о которых предупреждали ранее. В какой форме их организуют и станут ли участники блокировать движение транспорта, таксисты не сообщили.
«Это скандал и стыд, что условия работы для всех разные», – заявила Крначова на конференции, где присутствовали представители министерств, служб такси, компании Uber и других сервисов (Taxify, Liftago).
Мэр считает, что виной всему – плохие законы. Крначова обвинила прошлое правительство и, прежде всего, Министерство промышленности и торговли. По ее мнению, аналогичную проблему представляет отсутствие регулирования сервиса аренды квартир и комнат Airbnb.
Источник: Novinky.cz