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Туристы без экипировки застряли в чешских горах

Туристы без экипировки застряли в чешских горах

Vladislava M 302 0
Двое туристов в обычной одежде застряли на обрывистом обледенелом склоне горы в Крконоше. Спасатели освобождали их с помощью оснащения для скалолазания.
Туристы без экипировки застряли в чешских горах

В прошлое воскресенье двое туристов увязли в чешских Крконоше. Они находились в труднодоступном месте в горах Кози-Гржбеты между курортами Пец-под-Снежкой и Шпиндлерув-Млин. Чтобы освободить путешественников, спасателям пришлось использовать альпинистское оснащение.

Туристы застряли на крутом обледенелом подъеме. По словам спасателей, для такого альпинизма у них не было ни одежды, ни снаряжения.

«С помощью скалолазной техники наши спасатели вызволили туристов и доставили обратно в Пец-под-Снежку», – прокомментировал начальник Горной службы Крконоше Павел Ирса.

Ситуации, когда туристы без необходимого снаряжения застревают в горах, случаются регулярно. Поэтому спасательная служба призывает лыжников и туристов передвигаться по бездорожью в горах только со специальным оснащением и экипировкой. Это касается и детей.

«Постоянно происходит такое, что мы должны спасать из тяжелой, труднодоступной местности в горах туристов, которые одеты, как на прогулку по городу», – рассказал Ирса и добавил, что особенно важно надевать подходящую обувь и помнить, что погода в горах может быстро измениться.

Спасатели советуют обязательно брать с собой в рюкзаке аптечку, а перед отправлением в горы оставить в отеле или пансионате информацию о планируемом маршруте и времени возвращения. Это может ускорить поиски, если вы не вернетесь вовремя.

Источник: idnes.cz

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Темы
туристы горы спасатели Чехия
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