Регистрация
Курсы валют:
EUR
27.02
USD
24.9
RUB
0.31
Энциклопедия Карта Погода
04d -1 °C
В землетрясении на Тайване пострадали чехи

В землетрясении на Тайване пострадали чехи

Vladislava M 1 0
Двое чешских туристов находились в отеле между обрушившимися зданиями. Их освободили спасатели и доставили в больницу.
В землетрясении на Тайване пострадали чехи

Во вторник на Тайване произошло сильное землетрясение. Среди пострадавших оказались и двое туристов из Чехии. Об этом сообщило агентство Reuters.

Пострадавшие в землетрясении граждане Чехии проживали в отеле, который находился между обвалившимися зданиями. Чехов освободили спасатели, в ближайшей больнице Хуаляня им оказали помощь. Туристы получили легкие травмы, поэтому госпитализация им не понадобилась. Они поддерживают контакт с родственниками.

Толчки амплитудой 6,4 балла привели к значительным разрушениям домов. Более 200 человек пострадали, 85 человек пропали без вести, четверо погибли.

Источник землетрясения находился в 22 км на северо-восток от популярного туристического города Хуаляня на глубине одного километра. По доступной информации, в городе обрушилось и серьезно пострадало несколько зданий, включая отель, жилой дом и военную больницу.

Землетрясение назвали крупнейшим за последние десять лет.

Источник: Novinky.cz

Рассказать всем:
Темы
землетрясение туристы
Читайте
по теме 
На выходных в Чехии произошло землетрясение
11.12.2017 12:03 Общество
На выходных в Чехии произошло землетрясение
1648 0
В западной Чехии прошло землетрясение
12.07.2017 10:29 Общество
В западной Чехии прошло землетрясение
1354 0
Чешские гуманитарные организации собирают деньги на помощь итальянцам
25.08.2016 11:17 Общество
Чешские гуманитарные организации собирают деньги на помощь итальянцам
1539 0
В Брно можно было почувствовать колебания от землетрясения в Австрии
25.04.2016 16:07 Общество
В Брно можно было почувствовать колебания от землетрясения в Австрии
2650 0
Последние новости:
06
февраля
Туристы без экипировки застряли в чешских горах
06.02.2018 15:42 Общество
Туристы без экипировки застряли в чешских горах
490 0
Чешский экспорт в прошлом году достиг рекорда, но теперь будет иначе
06.02.2018 12:02 Экономика
Чешский экспорт в прошлом году достиг рекорда, но теперь будет иначе
620 0
Пражские таксисты проведут в четверг акцию протеста
06.02.2018 11:35 Общество
Пражские таксисты проведут в четверг акцию протеста
569 0
Чехия пережила самую холодную ночь этой зимой
06.02.2018 11:21 Общество
Чехия пережила самую холодную ночь этой зимой
1049 0
В Чехии свирепствует эпидемия гриппа
06.02.2018 10:59 Общество
В Чехии свирепствует эпидемия гриппа
791 0
05
февраля
Чехию назвали промышленной Швейцарией Европы
05.02.2018 14:09 Экономика
Чехию назвали промышленной Швейцарией Европы
1897 0
В Чехии будут продавать протеиновые батончики с насекомыми
05.02.2018 13:20 Общество
В Чехии будут продавать протеиновые батончики с насекомыми
820 0
В Чехии напомнили о штрафах за отсутствие энергетического сертификата
05.02.2018 13:04 Общество
В Чехии напомнили о штрафах за отсутствие энергетического сертификата
1141 0
Что туристы делали в Праге в прошлом году
05.02.2018 09:35 Общество
Что туристы делали в Праге в прошлом году
788 0
Сколько стоит комфортное жилье для студентов в Праге
05.02.2018 08:56 Экономика
Сколько стоит комфортное жилье для студентов в Праге
1902 0


Мобильная версия