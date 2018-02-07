В землетрясении на Тайване пострадали чехи

Двое чешских туристов находились в отеле между обрушившимися зданиями. Их освободили спасатели и доставили в больницу.

Во вторник на Тайване произошло сильное землетрясение. Среди пострадавших оказались и двое туристов из Чехии. Об этом сообщило агентство Reuters.

Пострадавшие в землетрясении граждане Чехии проживали в отеле, который находился между обвалившимися зданиями. Чехов освободили спасатели, в ближайшей больнице Хуаляня им оказали помощь. Туристы получили легкие травмы, поэтому госпитализация им не понадобилась. Они поддерживают контакт с родственниками.

Толчки амплитудой 6,4 балла привели к значительным разрушениям домов. Более 200 человек пострадали, 85 человек пропали без вести, четверо погибли.

Источник землетрясения находился в 22 км на северо-восток от популярного туристического города Хуаляня на глубине одного километра. По доступной информации, в городе обрушилось и серьезно пострадало несколько зданий, включая отель, жилой дом и военную больницу.

Землетрясение назвали крупнейшим за последние десять лет.

Источник: Novinky.cz