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Исследование: Чешская молодежь удивила ученых отрицательным отношением к евреям и цыганам

Исследование: Чешская молодежь удивила ученых отрицательным отношением к евреям и цыганам

Vladislava M 822 0
Сотрудники Института по изучению тоталитарных режимов провели исследование. Оказалось, что больше всего предрассудков по отношению к евреям и цыганам среди всех возрастных групп – у молодежи.
Исследование: Чешская молодежь удивила ученых отрицательным отношением к евреям и цыганам

Хотя чешским школьникам рассказывают о холокосте, национальных меньшинствах и толерантности, на распространенные предрассудки это практически не влияет. К таким выводам пришли сотрудники Института по изучению тоталитарных режимов после исследования, проведенного совместно с Социологическим комитетом. Организация долгое время проводит курсы для учителей на важные исторические темы. В год их проходит больше 600 педагогов.

В исследовании изучали, насколько распространены предрассудки среди молодых людей, которые начали ходить в школу в конце 90-х или позже. В то время в школах уже появились проекты, направленные на профилактику расизма и экстремизма. Поэтому исследователи ожидали, что у опрошенных будет меньше предрассудков по отношению к меньшинствам, чем у тех, кто не проходил подобную программу.

Но исследование показало обратное. В антипатии к евреям призналось больше всего людей из возрастной группы именно от 15 до 29 лет. В целом неприятие к евреям выразило 24% опрошенных. Среди пожилых респондентов антисемитизм встречался реже (меньше 20%), среди людей от 30 до 44 лет – меньше 15%.

Антипатию к цыганам испытывают 75% чехов практически во всех возрастных группах. Только в категории от 30 до 44 лет их не любит 81% опрошенных.

«Это значит, что люди, которые проходили обязательные образовательные программы в последние годы, имеют даже больше предрассудков!» – удивились ученые.

«Это могло бы означать, что программы по развитию толерантности неэффективны, но мы не знаем, какая ситуация была бы без них», – сказала исследовательница и лектор Комитета по изучению тоталитаризма Карина Горжени.

По ее словам, отрицательное влияние на студентов и школьников оказывает и пример некоторых политиков, которые отрицают или недооценивают цыганский холокост.

«Учителям и школьникам нужны программы по развитию определенных компетенций. Особенно важно общение не только в классе, но и во всей школе. Если внутри школы не проявляют толерантности, никакие образовательные программы не сработают», – заявила Горжени.

Источник: ČTK

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Темы
социальные проблемы Опрос общественного мнения Чехия
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