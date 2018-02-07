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Карлов мост ожидает 20-летняя реконструкция

Карлов мост ожидает 20-летняя реконструкция

Vladislava M 663 0
Пражский магистрат проверяет состояние Карлова моста. В следующем году начнется генеральная реконструкция моста: постепенно отремонтируют все арки.
Карлов мост ожидает 20-летняя реконструкция

Пражский магистрат начал проверять состояние каменных блоков, из которых построен Карлов мост. В первую очередь будут ремонтировать 14-ю арку над Кампой, где дробятся щели между камнями.

Затем планируют ремонт всех остальных арок. Реконструкция продлится около 20 лет. Об этом сообщил городской советник Ян Вольф.

Расходы на ремонт одной арки составят несколько десятков миллионов крон. Работы начнутся в конце 2019 года.

Перед реставрацией специалисты проверят все 66 тысяч блоков, из которых состоит мост.

«Каждый блок будет зарегистрирован под порядковым номером. Мы проведем комплексную работу, чтобы знать, в каком состоянии находится Карлов мост», – рассказал Вольф.

Источник: aktualne.cz

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Темы
Карлов Мост достопримечательности Прага
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