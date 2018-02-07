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Украинцев, которые совершили ограбление в Чехии, объявили в международный розыск

Украинцев, которые совершили ограбление в Чехии, объявили в международный розыск

Vladislava M 702 0
За вооруженное ограбление семейной фирмы, во время которого было убито два человека, в Чехии судят двоих задержанных украинцев. Еще трое участников преступления скрываются.
Украинцев, которые совершили ограбление в Чехии, объявили в международный розыск

Трех украинцев, обвиненных в вооруженном нападении на фирму в Горусице (Таборская область),объявили в розыск по всему миру. Криминалисты выдали на них европейский и международный ордер на арест.

Делом вооруженного ограбления, во время которого пятеро мужчин сурово напали на владельца и сотрудников фирмы, занимается таборский суд. По делу обвинили двух украинцев, которых задержали чешские криминалисты. Оставшиеся трое преступников, по всей вероятности, скрываются на Украине.

«О них нет никакой информации», – рассказал председатель сената таборского суда Петр Черны.

Мужчины напали на семейную компанию в Горусице, которая занималась реставрацией исторических мотоциклов. Инцидент произошел в сентябре 2015 года. За пару десятков минут они нанесли травмы восьмерым сотрудникам фирмы. Владелец компании и его зять скончались в больнице от ранений.

Весной 2017 года полиция задержала двоих украинцев, которые теперь предстали перед судом. Остальные трое покинули шенгенскую зону в промежуток с марта 2016 по март 2017, когда выезжали на Украину.

«Если они попытаются пересечь границу своей страны, мы об этом узнаем. Но если они не покинут Украину, то чешское правосудие не сможет их судить, так как Украина не выдает своих преследуемых граждан», – прокомментировал Петр Черны.

Во время ограбления преступники украли 300 000 крон. Двоим обвиняемым грозит исключительное наказание.

Источник: ČTK

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преступность Украина Чехия ограбление
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