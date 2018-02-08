Как обманывают в интернете мужчин в Чехии

Мужчины в Чехии все чаще становятся жертвами интернет-шантажа. Под видом молодых девушек преступники получают от них эротические материалы, а затем требуют деньги.

Одинокие пожилые мужчины в Чехии все чаще становятся жертвами шантажа в интернете. Сначала их обманным путем втягивают в романтическую или эротическую беседу, а потом просят выслать интимные фотографии или записи. Затем полученный материал используют против них с единственной целью – получить деньги.

В большинстве случаев преступники ведут коммуникацию из стран третьего мира, поэтому найти их практически невозможно. По мнению специалистов, это главная причина, по которой бизнес, основанный на шантаже интимными материалами, в Чехии процветает.

Только за прошлый месяц интернет-консультанты проекта «Е-безопасность» (e-bezpečí) зарегистрировали около 30 случаев злоупотребления интимными материалами с целью оскорбления, шантажа или угроз. За подобное преступление в Чехии предусмотрено от 4 месяцев до 6 лет тюрьмы. Шантажом с целью получения денег обычно занимаются иностранцы, которые выяснили, что это эффективный инструмент воздействия на людей. Сценарий практически всегда одинаковый.

«Преступник, который выдает себя за женщину, выбирает подходящую жертву. Идеальная цель – мужчина в возрасте около 50 лет, разведенный или вдовец, активный в социальных сетях. Шантажист предполагает, что мужчина не обладает идеальной цифровой грамотностью, чтобы раскрыть личность преступника», – рассказал Камил Копецки из проекта E-Bezpečí при Университете Палацкого в Оломоуце.

Одинокие люди чаще всего становятся мишенью преступников, выдающих себя за привлекательных молодых девушек. Большинство мужчин не проверяет подлинность их страниц и только смотрит красивые фотографии. Когда преступник получает материал эротического содержания, то использует его как инструмент шантажа. Чтобы видео не попало в общественный доступ, жертвам приходится платить от 1000 до 2500 долларов.

Источник: Novinky.cz