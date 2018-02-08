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Больницы в Праге запретили навещать пациентов из-за гриппа

Больницы в Праге запретили навещать пациентов из-за гриппа

Vladislava M 42 0
Из-за эпидемии гриппа пражские больницы ввели запрет на посещение пациентов. Аналогичным образом поступают региональные больницы.
Больницы в Праге запретили навещать пациентов из-за гриппа

Пражские больницы на Виноградах, Франтишку и Буловце запретили посещать пациентов из-за эпидемии гриппа. Официальный запрет на посещения объявили в среду. С прошлой недели запрет действует в пневмологической клинической больнице Мотол.

Факультетскую больницу Краловске-Винограды нельзя посещать со среды. С четверга визиты запретили все отделения больницы На Буловце. Такие же меры предприняли и и другие больницы в регионах.

Напомним, что во всей Чехии началась эпидемия гриппа. На прошлой неделе в пятницу об этом сообщила главный санврач ЧР.

Зараженных пациентов становится больше во всех краях. В прошлую пятницу количество заболевших достигло 1772 на 100 тысяч человек. За неделю число пациентов выросло на 18%. Ожидается, что в ближайшее время количество больных гриппом продолжит стремительно увеличиваться как в Праге, так и по всей стране.

Источник: Novinky.cz

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Темы
Больницы грипп Болезни эпидемия Прага
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