Исследовательница из Чехии создала генно-модифицированного хомяка

Чешская исследовательница Гелена Фулкова, которая прославилась клонированием мыши, создала генно-модифицированного хомяка.

Научная сотрудница Гелена Фулкова, которая несколько лет назад стала первой чешкой, клонировавшей мышь, преуспела в другой области. В Японии, где она сейчас находится на долговременной стажировке, исследовательница научилась создавать генно-модифицированных хомяков. Об этом сообщил ее отец Йозеф Фулка из Исследовательского комитета животного производства Академии наук ЧР, который также является специалистом по клонированию.

Сама Гелена Фулкова входит в команду Петра Свободы с Кафедры молекулярной генетики.

«В Японию она поехала с целью создать трансгенного, т.е. генетически модифицированного хомяка. Я не особенно верил в ее успех, но у нее действительно это получилось», – сказал Фулка.

Несколько лет назад исследовательница прославилась тем, что клонировала мышь. По словам ее отца, это сложнее, чем клонировать овцу. У каждого вида животных – своя специфика, и к ней нужно подбирать конкретный подход. У мышей это зависит от точного времени реализации решающего шага.

«Это магия, вопрос тысячной доли секунды! И Гелена в этом разобралась», – заявил Фулка.

Источник: ČTK