В Чехии создали первый в мире дрон для измерения радиации

Аналогов чешскому изобретению в мире пока нет. Устройства от остальных производителей не способы точно определить радиационное загрязнение с высоты.

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В чешском городе Тршебич представили уникальный дрон для измерения уровня радиации, аналогов которому в мире пока нет. Производителем устройства выступает компания NUVIA. Чешская фирма разработала первый в мире дрон такого назначения. Прибор можно будет использовать для безопасного определения источников радиоактивного заражения. Надежные данные смогут использовать в своей работе военные, спасатели, исследователи и частные компании.

Уникальная технология с системой мониторинга Drones-G создавалась в течение пяти лет. Сегодня это устройство способно заменить вертолеты, которые использовались раньше для этих целей. Преимущество вертолетов заключается в том, что они могут вести мониторинг на обширной территории, но их использование требует больших затрат. Дрон станет более бюджетным решением.

За короткое время он сможет определить локальную аварию и найти источник загрязнения, в том числе и в труднодоступных местах, куда на наземном транспорте сложно и долго добираться.

Дрон BRUS разработал Военный технический институт при сотрудничестве с компанией NUVIA. То, что дроны раньше не использовались для измерения уровня радиации, было связано не с возможностями этих летательных средств, а со сложностью в создании точной системы определения радиации. Все модели, которые ранее были представлены на мировых выставках, не могли справляться с этой задачей с высоты. Разработчикам из чешского Тршебича удалось создать технологию, которая с помощью специальных алгоритмов измеряет радиацию и над поверхностью земли.