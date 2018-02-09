Регистрация
Курсы валют:
EUR
27.02
USD
24.9
RUB
0.31
Энциклопедия Карта Погода
04n -1 °C
В Чехии создали первый в мире дрон для измерения радиации

В Чехии создали первый в мире дрон для измерения радиации

artyommm 113 0
Аналогов чешскому изобретению в мире пока нет. Устройства от остальных производителей не способы точно определить радиационное загрязнение с высоты.
Фото: Фото для иллюстрации
В Чехии создали первый в мире дрон для измерения радиации
В чешском городе Тршебич представили уникальный дрон для измерения уровня радиации, аналогов которому в мире пока нет. Производителем устройства выступает компания NUVIA. Чешская фирма разработала первый в мире дрон такого назначения. Прибор можно будет использовать для безопасного определения источников радиоактивного заражения. Надежные данные смогут использовать в своей работе военные, спасатели, исследователи и частные компании.
 
Уникальная технология с системой мониторинга Drones-G создавалась в течение пяти лет. Сегодня это устройство способно заменить вертолеты, которые использовались раньше для этих целей. Преимущество вертолетов заключается в том, что они могут вести мониторинг на обширной территории, но их использование требует больших затрат. Дрон станет более бюджетным решением. 
 
За короткое время он сможет определить локальную аварию и найти источник загрязнения, в том числе и в труднодоступных местах, куда на наземном транспорте сложно и долго добираться.
 
Дрон BRUS разработал Военный технический институт при сотрудничестве с компанией NUVIA. То, что дроны раньше не использовались для измерения уровня радиации, было связано не с возможностями этих летательных средств, а со сложностью в создании точной системы определения радиации. Все модели, которые ранее были представлены на мировых выставках, не могли справляться с этой задачей с высоты. Разработчикам из чешского Тршебича удалось создать  технологию, которая с помощью специальных алгоритмов измеряет радиацию и над поверхностью земли.
 
Источник: novinky.cz
Рассказать всем:
Темы
дрон Чехия
Читайте
по теме 
Дрон помешал посадке самолетов в аэропорту Праги
05.09.2017 10:11 Общество
Дрон помешал посадке самолетов в аэропорту Праги
2228 0
Съемка на дрон в Чехии: Где можно, а где нельзя
19.07.2017 09:44 Жизнь
Съемка на дрон в Чехии: Где можно, а где нельзя
2636 0
Последние новости:
09
февраля
Договор дарения на квартиру в Праге в виде комикса признали действительным
09.02.2018 17:13 Общество
Договор дарения на квартиру в Праге в виде комикса признали действительным
181 0
Биржа труда озвучила данные о безработице в Чехии
09.02.2018 16:21 Экономика
Биржа труда озвучила данные о безработице в Чехии
334 0
Как предотвратить большую банковскую комиссию за перевод из Чехии за рубеж
09.02.2018 14:35 Экономика
Как предотвратить большую банковскую комиссию за перевод из Чехии за рубеж
497 2
Что говорит статистика о русских туристах в Чехии
09.02.2018 14:00 Экономика
Что говорит статистика о русских туристах в Чехии
722 0
Насилие: Куда женщинам в Чехии обратиться за помощью
09.02.2018 13:33 Интервью
Насилие: Куда женщинам в Чехии обратиться за помощью
238 0
Когда в Чехии составят новое правительство
09.02.2018 12:20 Политика
Когда в Чехии составят новое правительство
230 0
Исследовательница из Чехии создала генно-модифицированного хомяка
09.02.2018 11:43 Общество
Исследовательница из Чехии создала генно-модифицированного хомяка
286 0
08
февраля
Эксперты предупреждают: Выход из ЕС опустит экономику Чехии до уровня Беларуси
08.02.2018 17:09 Экономика
Эксперты предупреждают: Выход из ЕС опустит экономику Чехии до уровня Беларуси
1528 0
К лету в Чехии могут ограничить работу сервиса Airbnb
08.02.2018 16:51 Экономика
К лету в Чехии могут ограничить работу сервиса Airbnb
1008 0
В Праге открылся Исследовательский центр имени Бориса Немцова
08.02.2018 14:35 Культура
В Праге открылся Исследовательский центр имени Бориса Немцова
472 0


Мобильная версия