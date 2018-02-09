Регистрация
Курсы валют:
EUR
27.02
USD
24.9
RUB
0.31
Энциклопедия Карта Погода
04n -1 °C
Договор дарения на квартиру в Праге в виде комикса признали действительным

Договор дарения на квартиру в Праге в виде комикса признали действительным

artyommm 181 0
У сотрудников кадастрового учреждения в Праге не возникло оснований опровергнуть его юридическую силу.
Договор дарения на квартиру в Праге в виде комикса признали действительным

Сотрудники пражского кадастрового управления опубликовали в социальных сетях необычный договор дарения. Вместо классического текста, он был создан в виде комикса. И хотя такая форма всех удивила, он был признан юридически действительным. 

Такой необычный договор дарения в виде комикса кадастровое учреждение получило в ноябре прошлого года. Суть его заключается в том, что мать и отец сообщают своему удивленному сыну, что они дарят ему квартиру, в которой они живут. 

И хотя про кадастровое учреждение говорят, что это десятый круг ада, его сотрудники не обделены чувством юмора. Дизайн договора их повеселил, – поделилась директор секретариата учреждения.

Комикс продолжается тем, что родители спорят о том, будет ли такой договор считаться действительным. Но персонаж отца с уверенностью говорит, что он адвокат, и с этим проблем не будет.

Действительно, формат договора оказался нестандартным, но отец оказался прав. В тексте под рисунками содержится информация о том, какая именно квартира и на каком участке должна быть передана в дар. В документе также присутствуют юридически заверенные подписи.

То, что в договоре содержались изображения, не повлияло на юридическую силу документа. Время от времени подобные курьезы в учреждении случаются, но обычно такие договоры признают недействительными. Комикс от родителей оказался исключением.

Источник: idnes.cz

Рассказать всем:
Темы
квартиры недвижимость
Читайте
по теме 
Цены на квартиры в Праге: Сколько стоит квадратный метр в 2018 году
02.02.2018 12:17 Рынок недвижимости
Цены на квартиры в Праге: Сколько стоит квадратный метр в 2018 году
1382 0
Начался демонтаж под новый жилой квартал в Праге
11.01.2018 09:45 Общество
Начался демонтаж под новый жилой квартал в Праге
2136 0
Покупаете квартиру от застройщика? Все проверьте!
19.10.2017 15:18 Новостройки
Покупаете квартиру от застройщика? Все проверьте!
1550 0
Спрос на квартиры в Праге падает
30.06.2017 16:54 Экономика
Спрос на квартиры в Праге падает
4224 0
Последние новости:
09
февраля
В Чехии создали первый в мире дрон для измерения радиации
09.02.2018 16:46 Общество
В Чехии создали первый в мире дрон для измерения радиации
113 0
Биржа труда озвучила данные о безработице в Чехии
09.02.2018 16:21 Экономика
Биржа труда озвучила данные о безработице в Чехии
334 0
Как предотвратить большую банковскую комиссию за перевод из Чехии за рубеж
09.02.2018 14:35 Экономика
Как предотвратить большую банковскую комиссию за перевод из Чехии за рубеж
497 2
Что говорит статистика о русских туристах в Чехии
09.02.2018 14:00 Экономика
Что говорит статистика о русских туристах в Чехии
722 0
Насилие: Куда женщинам в Чехии обратиться за помощью
09.02.2018 13:33 Интервью
Насилие: Куда женщинам в Чехии обратиться за помощью
238 0
Когда в Чехии составят новое правительство
09.02.2018 12:20 Политика
Когда в Чехии составят новое правительство
230 0
Исследовательница из Чехии создала генно-модифицированного хомяка
09.02.2018 11:43 Общество
Исследовательница из Чехии создала генно-модифицированного хомяка
286 0
08
февраля
Эксперты предупреждают: Выход из ЕС опустит экономику Чехии до уровня Беларуси
08.02.2018 17:09 Экономика
Эксперты предупреждают: Выход из ЕС опустит экономику Чехии до уровня Беларуси
1528 0
К лету в Чехии могут ограничить работу сервиса Airbnb
08.02.2018 16:51 Экономика
К лету в Чехии могут ограничить работу сервиса Airbnb
1008 0
В Праге открылся Исследовательский центр имени Бориса Немцова
08.02.2018 14:35 Культура
В Праге открылся Исследовательский центр имени Бориса Немцова
472 0


Мобильная версия