Договор дарения на квартиру в Праге в виде комикса признали действительным

У сотрудников кадастрового учреждения в Праге не возникло оснований опровергнуть его юридическую силу.

Сотрудники пражского кадастрового управления опубликовали в социальных сетях необычный договор дарения. Вместо классического текста, он был создан в виде комикса. И хотя такая форма всех удивила, он был признан юридически действительным.

Такой необычный договор дарения в виде комикса кадастровое учреждение получило в ноябре прошлого года. Суть его заключается в том, что мать и отец сообщают своему удивленному сыну, что они дарят ему квартиру, в которой они живут.

И хотя про кадастровое учреждение говорят, что это десятый круг ада, его сотрудники не обделены чувством юмора. Дизайн договора их повеселил, – поделилась директор секретариата учреждения.

Комикс продолжается тем, что родители спорят о том, будет ли такой договор считаться действительным. Но персонаж отца с уверенностью говорит, что он адвокат, и с этим проблем не будет.

Действительно, формат договора оказался нестандартным, но отец оказался прав. В тексте под рисунками содержится информация о том, какая именно квартира и на каком участке должна быть передана в дар. В документе также присутствуют юридически заверенные подписи.

То, что в договоре содержались изображения, не повлияло на юридическую силу документа. Время от времени подобные курьезы в учреждении случаются, но обычно такие договоры признают недействительными. Комикс от родителей оказался исключением.

Источник: idnes.cz