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Чешское телевидение осудили за демонстрацию сериала о Берии и Сталине

Чешское телевидение осудили за демонстрацию сериала о Берии и Сталине

artyommm 84 0
По центральному телевидению Чехии в конце прошлого года показали документальный сериал «Забытые вожди» российского производства. Что из этого получилось?
Чешское телевидение осудили за демонстрацию сериала о Берии и Сталине

В конце 2017 года Чешское телевидение (Česká televize, ČT) транслировало сериал «Забытые вожди» российского производства, в котором была представлена и фигура советского диктатора Иосифа Сталина. 

Совет по телевидению и радиовещанию решил, что ČT нарушило закон о вещании, показав две серии о Лаврентии Берии. Как считают эксперты, в этих фильмах цикла положительно демонстрируются управленческие достижения и качества Берии, но при этом преуменьшается его влияние на проведение депортаций и репрессий в СССР.

Документальный сериал «Забытые вожди» включает в себя 8 серий. В каждой описывается исторически важная фигура советского режима. В двух сериях показана личность Берии, одного из исполнителей сталинских чисток и казней критиков режима. Совет по телевидению и радиовещанию решил, что в сериале недостаточно освещена роль Берии в репрессиях. Эксперты говорят, что таким подходом документалисты как будто прощают этой исторической фигуре преступления, которые она совершила, и проводят его реабилитацию.

В Совет по телевидению и радиовещанию ЧР обратился русист Ян Махонин. На сайте Babylon Revue он также опубликовал свое открытое письмо, к которому присоединились еще 240 человек, среди которых историки, педагоги, художники, бывшие политзаключенные и политики. В обращении говорится, что во всех сериях «Забытых вождей» целенаправленно преуменьшаются, исключаются или даже опровергаются факты о политически мотивированных репрессиях, проводимых в 1917-1991 гг. советским режимом и его представителями. 

От Чешского телевидения теперь требуют, чтобы оно объяснило, при каких обстоятельствах был куплен сериал у российских дистрибьюторов. ČT также призвали предоставить содержание сериала историкам, а затем опубликовать результаты.

Источник: ihned.cz

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телевидение Чехия СССР Россия
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