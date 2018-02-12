К выходным в Чехии потеплеет

Метеорологи рассказали о погоде в Чехии на этой неделе.

Метеорологи сообщают, что погода разделит Чешскую Республику на две части. Если в Богемии ожидается облачная с прояснениями погода и временами дожди, то в Моравии и Силезии будет облачно и снежно. Температура воздуха будет чаще всего выше нуля, а к выходным и вовсе значительно потеплеет, – сообщили в компании Meteopress.

В понедельник, 12 февраля, в течение дня погода в Богемии и Моравии может отличаться. В Богемии ожидается облачная с прояснениями погода, а в Моравии выпадут осадки, возможен снег. Днем ожидается температура воздуха до 4 градусов Цельсия.

Во вторник, 13 февраля, также будут сохраняться отличия в погоде между регионами. В Моравии и Силезии ожидается снег. Температура воздуха составит от -3 до +3 градусов.

В среду, 14 февраля, как в Богемии, так и в Моравии будет облачно, местами выпадет снег. Температура в течение дня будет варьироваться от -3 до -1 градуса.

В четверг, 15 февраля, характер погоды в ЧР изменится. Днем будет тепло – до +5 градусов Цельсия. С пятницы по воскресенье ожидается преимущественная облачность, местами выпадет снег. Днем воздух прогреется от 3 до 7 градусов Цельсия. По утрам нужно остерегаться льда на дорогах, так как в это время температура будет опускаться до минус 3 градусов.

Источник: novinky.cz