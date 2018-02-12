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Чешские виноделы ждут иностранцев на работу

Чешские виноделы ждут иностранцев на работу

artyommm 501 0
Сейчас на моравских виноградниках работают словацкие цыгане и украинцы. С последними сложнее: виноделы не знают, как быстро легализовать их труд.
Чешские виноделы ждут иностранцев на работу

После небольшой передышки после сбора урожая виноделы в ЧР снова принимаются за работу. Правда, первая проблема, которую им нужно срочно решить, это дефицит работников. 

Сейчас первым делом нужно убрать прошлогодние побеги, чтобы кустарники дали новые ростки. Найти людей для таких работ не так-то и просто, поэтому виноделам ничего не остается, как привлекать иностранцев. Но им приходится платить на каждую неделю наперед, в противном случае люди не приехали бы на работу (им нужны деньги на текущие расходы).

Так, виноделы возле моравско-словацкой границы надеются только на работников из соседней Словакии, в частности – словацких цыган. Местные работники из Моравии, наоборот, уезжают на заработки в Словакию. Там много промышленных предприятий, куда все еще нужны рабочие. 

Моравские виноделы также берут на работу и украинцев, но легализовать их труд, чтобы не было проблем с полицией по делам иностранцев, крайне сложно. 

Источник: novinky.cz 

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чешское вино иностранцы
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