В чешских школах хотят обучать патриотизму и военной подготовке

Министр обороны ЧР Карла Шлехтова предложила вернуть в чешские школы предмет по начальной военной подготовке.

Воспитание патриотизма, защиты государства и поведения в кризисных ситуациях. Подобный предмет по типу начальной военной подготовки (только под другим названием) хочет вернуть в чешские школы министр обороны Карла Шлехтова. На этом предмете детям должны рассказывать об армии и основах первой помощи.

Сама Шлехтова объясняет свое предложение так:

«Исследования показывают, что наши дети не знают, как себя вести в случае чрезвычайных происшествий. Например, если в школу врывается человек с оружием. Они не знают, что делать: лезть под стол или убегать».

К предложению отнеслись серьезно и уже внесли его в программу правительства.

Военная подготовка должна стать полноценным предметом в школьной программе: как биология или география. По словам Шлехтовой, на таких уроках дети должны получить основные факты об армии, гигиене и патриотизме.

Источник: idnes.cz