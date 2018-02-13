Регистрация
Курсы валют:
EUR
27.02
USD
24.9
RUB
0.31
Энциклопедия Карта Погода
01d -2 °C
Студентам докторантуры в Чехии повысят стипендии

Студентам докторантуры в Чехии повысят стипендии

artyommm 1 0
Сейчас докторанты в чешских вузах получают стипендию в среднем 7 500 крон. После повышения эта сумма может составить 12 200 крон.
Студентам докторантуры в Чехии повысят стипендии

С 2018 года студенты, которые обучаются в докторантуре, смогут получать финансовую поддержку от государства. Предполагается, что она будет составлять 135 тысяч крон в год. 

Сколько именно в итоге получит каждый докторант, будет решать индивидуально руководство факультетов. В настоящее время докторанты получают стипендию в размере 7 500 крон в среднем. С 2018 года эта сумма может увеличиться до 11 250 крон.

Факультеты вузов будут сами распределять бюджетные средства между докторантами. Вероятно, студенты в докторантуре в течение первого года обучения будут получать меньше, чем докторанты на третьем курсе. 

Ранее в рамках обсуждений ректор Карлова университета Томаш Зима говорил о том, что стипендия докторанта должна быть сопоставима с минимальной зарплатой, которая в 2018 году повысилась до 12 200 крон. Будут ли получать докторанты эту сумму, решать будут сами вузы. Они получат бюджетные деньги от Министерства финансов не раньше, чем в марте текущего года.

Источник: novinky.cz 

Рассказать всем:
Темы
Чехия студенты университеты
Читайте
по теме 
Какие изменения произошли на ипотечном рынке в Чехии
12.02.2018 16:42 Экономика
Какие изменения произошли на ипотечном рынке в Чехии
806 0
В Чехии рекордно подешевел сахар
12.02.2018 14:36 Экономика
В Чехии рекордно подешевел сахар
450 0
К выходным в Чехии потеплеет
12.02.2018 10:47 Общество
К выходным в Чехии потеплеет
730 0
Чешское телевидение осудили за демонстрацию сериала о Берии и Сталине
12.02.2018 10:05 Общество
Чешское телевидение осудили за демонстрацию сериала о Берии и Сталине
728 0
Последние новости:
13
февраля
В чешских школах хотят обучать патриотизму и военной подготовке
13.02.2018 09:56 Общество
В чешских школах хотят обучать патриотизму и военной подготовке
68 0
12
февраля
Какие изменения произошли на ипотечном рынке в Чехии
12.02.2018 16:42 Экономика
Какие изменения произошли на ипотечном рынке в Чехии
806 0
Чешские виноделы ждут иностранцев на работу
12.02.2018 16:25 Общество
Чешские виноделы ждут иностранцев на работу
818 0
В Чехии рекордно подешевел сахар
12.02.2018 14:36 Экономика
В Чехии рекордно подешевел сахар
450 0
К выходным в Чехии потеплеет
12.02.2018 10:47 Общество
К выходным в Чехии потеплеет
730 0
Чешское телевидение осудили за демонстрацию сериала о Берии и Сталине
12.02.2018 10:05 Общество
Чешское телевидение осудили за демонстрацию сериала о Берии и Сталине
728 0
09
февраля
Договор дарения на квартиру в Праге в виде комикса признали действительным
09.02.2018 17:13 Общество
Договор дарения на квартиру в Праге в виде комикса признали действительным
1319 0
В Чехии создали первый в мире дрон для измерения радиации
09.02.2018 16:46 Общество
В Чехии создали первый в мире дрон для измерения радиации
472 0
Биржа труда озвучила данные о безработице в Чехии
09.02.2018 16:21 Экономика
Биржа труда озвучила данные о безработице в Чехии
1398 0
Как предотвратить большую банковскую комиссию за перевод из Чехии за рубеж
09.02.2018 14:35 Экономика
Как предотвратить большую банковскую комиссию за перевод из Чехии за рубеж
1742 2


Мобильная версия