Студентам докторантуры в Чехии повысят стипендии

Сейчас докторанты в чешских вузах получают стипендию в среднем 7 500 крон. После повышения эта сумма может составить 12 200 крон.

С 2018 года студенты, которые обучаются в докторантуре, смогут получать финансовую поддержку от государства. Предполагается, что она будет составлять 135 тысяч крон в год.

Сколько именно в итоге получит каждый докторант, будет решать индивидуально руководство факультетов. В настоящее время докторанты получают стипендию в размере 7 500 крон в среднем. С 2018 года эта сумма может увеличиться до 11 250 крон.

Факультеты вузов будут сами распределять бюджетные средства между докторантами. Вероятно, студенты в докторантуре в течение первого года обучения будут получать меньше, чем докторанты на третьем курсе.

Ранее в рамках обсуждений ректор Карлова университета Томаш Зима говорил о том, что стипендия докторанта должна быть сопоставима с минимальной зарплатой, которая в 2018 году повысилась до 12 200 крон. Будут ли получать докторанты эту сумму, решать будут сами вузы. Они получат бюджетные деньги от Министерства финансов не раньше, чем в марте текущего года.

Источник: novinky.cz