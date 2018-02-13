Студентам докторантуры в Чехии повысят стипендии

С 2018 года студенты, которые обучаются в докторантуре, смогут получать финансовую поддержку от государства. Предполагается, что она будет составлять 135 тысяч крон в год.
Сколько именно в итоге получит каждый докторант, будет решать индивидуально руководство факультетов. В настоящее время докторанты получают стипендию в размере 7 500 крон в среднем. С 2018 года эта сумма может увеличиться до 11 250 крон.
Факультеты вузов будут сами распределять бюджетные средства между докторантами. Вероятно, студенты в докторантуре в течение первого года обучения будут получать меньше, чем докторанты на третьем курсе.
Ранее в рамках обсуждений ректор Карлова университета Томаш Зима говорил о том, что стипендия докторанта должна быть сопоставима с минимальной зарплатой, которая в 2018 году повысилась до 12 200 крон. Будут ли получать докторанты эту сумму, решать будут сами вузы. Они получат бюджетные деньги от Министерства финансов не раньше, чем в марте текущего года.
Источник: novinky.cz