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В Праге открылся бар с необычным интерьером в стиле 70-х

В Праге открылся бар с необычным интерьером в стиле 70-х

Vladislava M 67 0
В новом баре в Праге можно посидеть в купе поезда, салоне самолета, трамвае и ретро-залах с мебелью из 70-х.
Фото: © Internet Info
В Праге открылся бар с необычным интерьером в стиле 70-х

В Праге бессчетное количество баров. В условиях такой высокой конкуренции учредители новых заведений должны придумывать исключительные концепции и привлекать посетителей не только предложением, ценами и вежливым обслуживанием, но и атмосферой интерьера. Например, недавно в Праге открылся ретро-бар в стиле 70-х под названием «Ежковы вочи» (Ježkovy voči).

На входе интерьер заведения напоминает прачечную. Сам бар возвращает посетителей на десятки лет назад. В основном, в 70-е годы прошлого века. Для любителей путешествий предусмотрели специальные закутки, оформленные как купе поезда. Причем интерьер выполнен весьма реалистично. Единственное, чего не хватает, это шум поезда. Но в будущем может появиться и это.

Также в баре есть места в виде салона самолета. Здесь напитки гостям подает стюардесса или стюард. Кроме того, в заведении можно найти интерьеры в стиле трамвая или кинотеатра.

Находится бар на пикантно известной улице Ве Смечках (Ve Smečkách), поэтому, по словам администратора, некоторые гости ищут в заведении услуги массажисток. Им приходится объяснять, что ничего такого в баре не предлагают: только оригинальный интерьер и напитки.

Источник: Podnikatel.cz

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