Время в пути до аэропорта Праги сократится

С апреля автобусы в аэропорт Вацлава Гавела начнут ходить чаще, интервал движения сократится до 3 минут.

Пражское транспортное предприятие собирается пустить больше автобусов в аэропорт Вацлава Гавела. На территории самого аэропорта появится больше остановок. Ожидаются 2-3 новые остановки.

Сейчас автобусы № 119, которые перевозят пассажиров в пражский аэропорт, часто переполнены. С апреля с остановки метро Nádraží Veleslavín автобусы будут отправляться через каждые три минуты.

В самом аэропорту появится больше автоматов, где можно будет купить билеты на проезд. Тогда туристам не нужно будет задерживать водителя, покупая у него билеты лично.

Напомним, сейчас пассажирам, отправляющимся в аэропорт с автобусной остановки Nádraží Veleslavín, приходится терпеть дополнительные неудобства, связанные со строительством эскалаторов.

Источник: idnes.cz