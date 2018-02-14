Регистрация
Курсы валют:
EUR
27.02
USD
24.9
RUB
0.31
Энциклопедия Карта Погода
02d -3 °C
Время в пути до аэропорта Праги сократится

Время в пути до аэропорта Праги сократится

artyommm 80 0
С апреля автобусы в аэропорт Вацлава Гавела начнут ходить чаще, интервал движения сократится до 3 минут.
Время в пути до аэропорта Праги сократится

Пражское транспортное предприятие собирается пустить больше автобусов в аэропорт Вацлава Гавела. На территории самого аэропорта появится  больше остановок. Ожидаются 2-3 новые остановки. 

Сейчас автобусы № 119, которые перевозят пассажиров в пражский аэропорт, часто переполнены. С апреля с остановки метро Nádraží Veleslavín автобусы будут отправляться через каждые три минуты. 

В самом аэропорту появится больше автоматов, где можно будет купить билеты на проезд. Тогда туристам не нужно будет задерживать водителя, покупая у него билеты лично. 

Напомним, сейчас пассажирам, отправляющимся в аэропорт с автобусной остановки Nádraží Veleslavín, приходится терпеть дополнительные неудобства, связанные со строительством эскалаторов. 

Источник: idnes.cz

Рассказать всем:
Темы
Прага транспорт аэропорт Прага автобусы
Читайте
по теме 
В Праге открылся бар с необычным интерьером в стиле 70-х
13.02.2018 12:01 Общество
В Праге открылся бар с необычным интерьером в стиле 70-х
1664 0
Что говорит статистика о русских туристах в Чехии
09.02.2018 14:00 Экономика
Что говорит статистика о русских туристах в Чехии
2529 0
К лету в Чехии могут ограничить работу сервиса Airbnb
08.02.2018 16:51 Экономика
К лету в Чехии могут ограничить работу сервиса Airbnb
1587 0
В Праге открылся Исследовательский центр имени Бориса Немцова
08.02.2018 14:35 Культура
В Праге открылся Исследовательский центр имени Бориса Немцова
663 0
Последние новости:
14
февраля
Чешская партия хочет отправить президента в отставку
14.02.2018 09:24 Политика
Чешская партия хочет отправить президента в отставку
114 0
13
февраля
В Праге открылся бар с необычным интерьером в стиле 70-х
13.02.2018 12:01 Общество
В Праге открылся бар с необычным интерьером в стиле 70-х
1664 0
Студентам докторантуры в Чехии повысят стипендии
13.02.2018 10:32 Общество
Студентам докторантуры в Чехии повысят стипендии
564 0
В чешских школах хотят обучать патриотизму и военной подготовке
13.02.2018 09:56 Общество
В чешских школах хотят обучать патриотизму и военной подготовке
386 0
12
февраля
Какие изменения произошли на ипотечном рынке в Чехии
12.02.2018 16:42 Экономика
Какие изменения произошли на ипотечном рынке в Чехии
1281 0
Чешские виноделы ждут иностранцев на работу
12.02.2018 16:25 Общество
Чешские виноделы ждут иностранцев на работу
1183 0
В Чехии рекордно подешевел сахар
12.02.2018 14:36 Экономика
В Чехии рекордно подешевел сахар
684 0
К выходным в Чехии потеплеет
12.02.2018 10:47 Общество
К выходным в Чехии потеплеет
907 0
Чешское телевидение осудили за демонстрацию сериала о Берии и Сталине
12.02.2018 10:05 Общество
Чешское телевидение осудили за демонстрацию сериала о Берии и Сталине
946 0
09
февраля
Договор дарения на квартиру в Праге в виде комикса признали действительным
09.02.2018 17:13 Общество
Договор дарения на квартиру в Праге в виде комикса признали действительным
1368 0


Мобильная версия