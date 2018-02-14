В Чехии разыскивают лыжника, который сбил мальчика и скрылся

Неизвестный лыжник сбил на съезде 12-летнего мальчика-иностранца и скрылся, не попытавшись ему помочь. Ребенка на вертолете транспортировали в больницу.

Чешская полиция разыскивает лыжника, который 13-го февраля 2018 года сбил 12-летнего мальчика на горнолыжной трассе городка Рокитнице-над-Йизероу (Крконоше). Мужчина не помог пострадавшему ребенку и даже не попытался вызвать спасателей. Мальчик получил травму средней степени тяжести на ноге. Об этом сообщила пресс-секретарь полиции Ивана Балакова.

«Полицейские провели только предварительный краткий разговор с родителями пострадавшего мальчика, так как мать и отец сразу поехали в Факультетскую больницу города Градец-Кралове, куда их сына транспортировал вертолет службы скорой помощи. Это иностранец», – рассказала пресс-секретарь.

Инцидент произошел около 10:30 утра в верхней части синей трассы в горнолыжном комплексе Горни-Домки. Полиция призвала возможных свидетелей случившегося помочь с поисками лыжника, который не проявил никакого внимания к сбитому ребенку.

Информацию о столкновении лыжников можно подать по бесплатной горячей линии 158 или сообщить полицейским в любом участке.

Источник: ČTK