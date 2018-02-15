Правительство Чехии пообещало таксистам решить их проблему с Uber

В результате пражские таксисты отменили акцию протеста.

В среду, 14 февраля, в Праге прошло заседание правительства, после которого столичным таксистам пообещали, что условия работы Uber, Taxify и классических служб такси сделают одинаковыми.

Между тем, премьер в отставке Андрей Бабиш призвал компании, владеющие сервисами в рамках экономики совместного потребления, соблюдать законы, как это делают лицензированные таксисты. Таксистов это успокоило, и они отменили акцию протеста.

Представители правительства пообещали, что они попробуют продвинуть в Парламенте изменения, чтобы разница в условиях работы для таксистов с лицензией и альтернативных перевозчиков исчезла. Министр транспорта ЧР Дан Тек хочет изменить закон так, чтобы перевозки такси были связаны исключительно с предпринимательской деятельностью, и такие услуги можно было бы предлагать только на основании лицензии.

Изменения будут предоставлены Парламенту в виде депутатского законопроекта, чтобы парламентарии могли как можно скорее его одобрить. В то же время министерство подготавливает и другую поправку к закону, по которой таксисты смогут использовать вместо таксометров мобильные приложения.

Источник: ceskenoviny.cz