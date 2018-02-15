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Чешское посольство в Москве получило конверт с неизвестным порошком

Чешское посольство в Москве получило конверт с неизвестным порошком

Vladislava M 80 0
Из-за подозрительной посылки сотрудников посольства эвакуировали. Анализ показал, что порошок не представлял опасности для жизни. Дело расследует полиция.
Чешское посольство в Москве получило конверт с неизвестным порошком

Несколько посольств в Москве получили по почте конверты с неизвестным порошком. По данным агентства Интерфакс, подобные конверты пришли в минимум три посольства стран Европы и Ближнего Востока. По информации ČT, конверт получило и представительство Чехии. Эти сведения позже подтвердила пресс-секретарь Министерства иностранных дел ЧР Михаэла Лагронова.

Из-за посылки некоторых сотрудников посольства частично эвакуировали. Людей, которые трогали конверт, временно изолировали.

Анализ порошка показал, что он не представлял опасности для жизни и здоровья. В дальнейшем инцидент будет рассматривать российская полиция.

«Конверт поступил на территорию посольства в 12 часов по московскому времени, т.е. в 10 утра по пражскому времени. В этот день должно было проходить торжественное мероприятие в связи с 25-летием независимости Чехии. Примерно за час до начала все участники получили сообщения от посольства, что по техническим причинам акция отменяется. Первоначально причину отмены акции не стали комментировать», – рассказал журналист ČT Мирослав Карас.

Напомним, что в понедельник в Нью-Йорке конверт с неизвестным порошком открыла сноха президента Дональда Трампа. Ее отвезли в больницу. Позже полиция сообщила, что материал не был опасным.

На следующий день подозрительная посылка пришла в офис британского парламента в Лондоне. В конверте также находился белый порошок, который оказался безопасным.

Источник: ceskatelevize.cz

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посольство Москва Чехия
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