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Названы самые необычные находки в общественном транспорте Праги

Названы самые необычные находки в общественном транспорте Праги

artyommm 115 0
В прошлом году в пражском транспорте было забыто 6 453 предметов.
Названы самые необычные находки в общественном транспорте Праги

Молодой питон, маска Человека-Паука, нагревательный прибор из радиаторов и даже зубные протезы – все это забыли пассажиры в общественном транспорте в Праге в прошлом году. Среди других необычных находок, например, были кошачья подстилка, штопор, штатив и палочка для мажоретки. Также была найдена решетка для газовой плиты, веер, гитара, скрипка и укулеле.

Среди найденных предметов также встречались и медицинские приспособления, например, костыли, зубные протезы, глюкометр, шагометр и слуховая трубка. Чаще всего пассажиры забывают что-то в транспорте, когда едут отдыхать на природу или на дачу. Поэтому в прошлом году сотрудники Пражского транспортного предприятия нашли рыбацкий стульчик, саженцы помидоров, палатку, гриль и корзинку для грибов.

Теряются не только предметы, но и люди. Так в прошлом году потерялся маленький спящий ребенок и 82-летний пассажир. 

Всего в прошлом году было возвращено владельцам 2 243 предмета. Это 35% от общего количества потерянных вещей (всего их 6 453). Статистика показывает, что с каждым годом пражане все чаще что-то забывают в транспорте.

Если вы что-то потеряли в общественном транспорте в Праге, позвоните по номеру 296 19 18 17. 

Источник: metro.cz

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трамвай транспорт Прага
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