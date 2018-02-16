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В Чехии хотят вернуть практику выселения хулиганов из городов

В Чехии хотят вернуть практику выселения хулиганов из городов

Vladislava M 1 0
За повторяющиеся нарушения общественного порядка хулиганов хотят наказывать временным запретом на проживание в городе. Вопрос о возвращении закона обсуждают сенаторы.
В Чехии хотят вернуть практику выселения хулиганов из городов

Старосты чешских городов и населенных пунктов заявили, что наказание в виде запрета на проживание в городе было единственным инструментом, которого действительно боялись злостные неплательщики штрафов, постоянные нарушители ночного спокойствия, а также наркоманы и проститутки.

В прошлом году городское руководство потеряло возможность на 3 месяца выгнать такого человека из города. До этого подобная мера функционировала в течение 4 лет. Главным аргументом против запрещения проживания в городе было его противоречие закону и размытые границы наказания.

Но теперь практику выселения снова хотят вернуть. В ближайшее время возвращение закона будут обсуждать сенаторы.

На практике наказание работало так, что городские ратуши могли выселить только тех людей, которые не имели ПМЖ в данном населенном пункте. Поводом для этого могли быть посторяющиеся и значительные нарушения местного обшественного порядка.

Выселение из города заменяло высокие штрафы и угрозу тюремного заключения.

Источник: Novinky.cz

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Сенат ЧР штраф законы
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