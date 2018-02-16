Регистрация
Курсы валют:
EUR
27.02
USD
24.9
RUB
0.31
Энциклопедия Карта Погода
02d 4 °C
Молодые граждане Чехии смогут поехать работать в Австралию

Молодые граждане Чехии смогут поехать работать в Австралию

Vladislava M 81 0
Австралия и Чехия заключили договор, согласно которому жители Чехии от 18 до 30 лет жить и работать в Австралии в течение 1 года.
Молодые граждане Чехии смогут поехать работать в Австралию

Так называемый трудовой отпуск на один год в Австралии смогут получить молодые жители Чехии в рамках пилотной программы по обмену. Программа начинается уже с марта этого года. В течение года чехам дадут возможность легально работать и путешествовать по всей Австралии. Такие же права получат молодые австралийцы в Чехии. Об этом информировало чешское Министерство иностранных дел.

Поехать в Австралию жить и отдыхать смогут чехи в возрасте от 18 до 30 лет. Для австралийцев, желающих пожить в Чехии, возрастные границы будут строже: от 18 до 26 лет. В течение одного года к программе может присоединиться до 500 человек из каждой страны. Через два года Чехия и Австралия оценят функционирование проекта и решат, при каких условиях его стоит продолжать.

Подобные договоры о рабочих поездках Чехия заключила с Канадой, Новой Зеландией, Южной Кореей, Израилем, Чили и Японией. Более подробную информацию об условиях участия в программе обмена с Австралией можно найти на сайте чешского МИД.

До сих пор чехи могли пребывать в Австралии только как обычные туристы (максимум 3 месяца). Обычно они использовали форму студенческих виз, обратной стороной которых были высокие расходы на оплату обучения в местных институтах.

Источник: idnes.cz, ČTK

Рассказать всем:
Темы
Чехия молодёжь студенты работа
Читайте
по теме 
В Чехии назвали самого крупного инвестора
16.02.2018 10:45 Экономика
В Чехии назвали самого крупного инвестора
150 0
Иностранец в Чехии перевозил грузовик на прицепе легкового автомобиля
15.02.2018 13:26 Общество
Иностранец в Чехии перевозил грузовик на прицепе легкового автомобиля
1261 0
Сколько денег теряют жители Чехии во время больничных
15.02.2018 11:37 Экономика
Сколько денег теряют жители Чехии во время больничных
628 0
Чешское посольство в Москве получило конверт с неизвестным порошком
15.02.2018 09:23 Общество
Чешское посольство в Москве получило конверт с неизвестным порошком
360 0
Последние новости:
16
февраля
В Чехии назвали самого крупного инвестора
16.02.2018 10:45 Экономика
В Чехии назвали самого крупного инвестора
150 0
В Чехии хотят вернуть практику выселения хулиганов из городов
16.02.2018 10:41 Общество
В Чехии хотят вернуть практику выселения хулиганов из городов
129 0
Сотни тысяч договоров Чешской страховой компании могут оказаться недействительными
16.02.2018 10:31 Экономика
Сотни тысяч договоров Чешской страховой компании могут оказаться недействительными
252 0
15
февраля
Иностранец в Чехии перевозил грузовик на прицепе легкового автомобиля
15.02.2018 13:26 Общество
Иностранец в Чехии перевозил грузовик на прицепе легкового автомобиля
1261 0
Сколько денег теряют жители Чехии во время больничных
15.02.2018 11:37 Экономика
Сколько денег теряют жители Чехии во время больничных
628 0
Названы самые необычные находки в общественном транспорте Праги
15.02.2018 11:11 Общество
Названы самые необычные находки в общественном транспорте Праги
813 0
Чешское посольство в Москве получило конверт с неизвестным порошком
15.02.2018 09:23 Общество
Чешское посольство в Москве получило конверт с неизвестным порошком
360 0
Правительство Чехии пообещало таксистам решить их проблему с Uber
15.02.2018 09:20 Общество
Правительство Чехии пообещало таксистам решить их проблему с Uber
776 0
14
февраля
В Чехии изменился состав потребительской корзины
14.02.2018 15:50 Экономика
В Чехии изменился состав потребительской корзины
906 0
В Чехии разыскивают лыжника, который сбил мальчика и скрылся
14.02.2018 15:24 Общество
В Чехии разыскивают лыжника, который сбил мальчика и скрылся
983 0


Мобильная версия