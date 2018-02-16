Молодые граждане Чехии смогут поехать работать в Австралию

Австралия и Чехия заключили договор, согласно которому жители Чехии от 18 до 30 лет жить и работать в Австралии в течение 1 года.

Так называемый трудовой отпуск на один год в Австралии смогут получить молодые жители Чехии в рамках пилотной программы по обмену. Программа начинается уже с марта этого года. В течение года чехам дадут возможность легально работать и путешествовать по всей Австралии. Такие же права получат молодые австралийцы в Чехии. Об этом информировало чешское Министерство иностранных дел.

Поехать в Австралию жить и отдыхать смогут чехи в возрасте от 18 до 30 лет. Для австралийцев, желающих пожить в Чехии, возрастные границы будут строже: от 18 до 26 лет. В течение одного года к программе может присоединиться до 500 человек из каждой страны. Через два года Чехия и Австралия оценят функционирование проекта и решат, при каких условиях его стоит продолжать.

Подобные договоры о рабочих поездках Чехия заключила с Канадой, Новой Зеландией, Южной Кореей, Израилем, Чили и Японией. Более подробную информацию об условиях участия в программе обмена с Австралией можно найти на сайте чешского МИД.

До сих пор чехи могли пребывать в Австралии только как обычные туристы (максимум 3 месяца). Обычно они использовали форму студенческих виз, обратной стороной которых были высокие расходы на оплату обучения в местных институтах.

Источник: idnes.cz, ČTK