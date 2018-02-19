Сколько стоит авиабилет на новый рейс из Москвы в Карловы Вары

В субботу 17 февраля самолет лоукостера «Победа» привез в Прагу первых пассажиров из Москвы.

С субботы 17 февраля между Москвой и Карловыми Варами начал летать самолет российского лоукостера «Победа». Рейсы будут осуществляться два раза в неделю.

Первые пассажиры из Москвы уже прилетели в Карловы Вары в минувшие выходные. Их торжественно встречали представители городской власти, края и сотрудники российского консульства. Самолеты в Карловы Вары будут летать из московского аэропорта Внуково. Почти все места были заняты: Boeing 737-800, рассчитанный на 189 пассажиров, доставил 184 человека.

Как рассказал начальник карловарского аэропорта Вацлав Черны, новый рейс стал важным событием за последние года, когда аэропорт переживает спад количества пассажиров. Новый рейс Москва - Карловы-Вары будет осуществляться по субботам и понедельникам. От него ожидают около 50 тысяч пассажиров в год. Благодаря низким ценам спрос на перелет высокий.

Стоимость билета в обе стороны составляет около 1 800 крон. До конца летнего расписания 2018 года можно будет также выкупить как минимум 100 билетов по цене 499 рублей, что меньше 200 крон.

Кроме «Победы» из Карловых Вар в Москву летают Чешские авиалинии (ČSA). На эти рейсы билеты стоят дороже, зато пассажиры могут рассчитывать на больший комфорт.

Кроме рейсов в Москву, аэропорт Карловы Вары сейчас никакие другие регулярные перелеты не обслуживает. В марте прошлого года самолеты Germania Airlines перестали летать в немецкий Дюссельдорф, так как спрос на перелеты был низкий.

Источник: idnes.cz