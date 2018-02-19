Новый закон защитит туристов в Чехии от обмана в обменных пунктах

Чешские депутаты предложили на рассмотрение поправку к закону о деятельности пунктов обмена валют. Людям дадут возможность в течение двух часов отменить транзакцию по невыгодному курсу.

Права клиентов обменных пунктов в Чехии могут расшириться. В поправке к закону о деятельности пунктов обмена валют депутаты предложили дать людям возможность в течение двух часов отказаться от договора по обмену денег. Новшество направлено в первую очередь на туристов: оно должно защитить их от валютных пунктов, которые предлагают крайне невыгодный курс.

Согласно закону, если обменный пункт закроется в течение двух часов, то клиент получит право отменить транзакцию на следующий день – в первый час работы пункта. Сотрудник будет обязан принять деньги и вернуть валюту клиенту в полной сумме, включая комиссию. Также клиент получит документ об отмене транзакции. За невыполнение обязанностей пунктам обмена валют будет грозить штраф до 1 млн крон.

По словам авторов поправки (депутаты партии Старосты и независимые STAN), документ стал реакцией на точку зрения чешского Нацбанка.

«Проблема касается в первую очередь зарубежных туристов и центра Праги», – написали они в сопровождающем документе.

Как известно, пункты обмена валют в Чехии сами устанавливают обменный курс и величину комиссии. Поэтому в отдельных пунктах курс может значительно отличаться. Депутаты считают, что возможность отменить транзакцию предотвратит споры, а добросовестные обменные пункты не затронет. Поправку к закону рассмотрит правительство. Окончательное решение примет парламент.

Источник: Novinky.cz