Сколько курильщик в Чехии тратит на сигареты

Equa bank провел исследование, чтобы узнать, что заставляет чехов отказываться от вредных привычек.

Многие люди давали себе обещание с Нового года бросить курить, употреблять спиртные напитки, начать питаться более здоровой пищей и больше заниматься спортом. Но уже через пару недель они перестают сдерживать данные себе обещания.

Те же, кому удается следовать своим словам, не только могут почувствовать себя лучше (как физически, так и психологически). Они также могут увидеть, сколько денег они сэкономили.

Например, курильщик, который в день выкуривает пачку сигарет, в месяц может сэкономить более 3 000 крон. Согласно исследованию Equa bank, около половины людей решает завязать с вредными привычками именно в целях экономии. Здоровье для них стоит на втором месте. И только каждый третий чех бросает дурную привычку по личным мотивам, например, чтобы просто начать чувствовать себя лучше.

Источник: novinky.cz