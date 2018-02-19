В Австрии остановили чешский автобус с мигрантами из Нигерии и коноплей

При проверке туристического автобуса из Чехии австрийская полиция обнаружила тринадцать нелегальных мигрантов и 5 кг конопли.

На юге Австрии полиция остановила чешский туристический автобус. В нем оказалось тринадцать мигрантов из Нигерии и сумка с более чем 5 кг конопли. Об этом сообщили на австрийском портале heute.at.

Автобус был остановлен на контрольном пункте Арнольдштайн около половины первого ночи с воскресенья на понедельник. Он следовал из Италии через Австрию.

Мигрантов из Нигерии полиция обнаружила при проверке документов среди пассажиров. Они путешествовали нелегально. Наркотики полицейские нашли при проверке багажа.

Происхождение наркотиков и рынок, на который их везли, пока не определили. Дело расследует австрийская полиция.

Источник: idnes.cz