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В Австрии остановили чешский автобус с мигрантами из Нигерии и коноплей

В Австрии остановили чешский автобус с мигрантами из Нигерии и коноплей

Vladislava M 376 0
При проверке туристического автобуса из Чехии австрийская полиция обнаружила тринадцать нелегальных мигрантов и 5 кг конопли.
В Австрии остановили чешский автобус с мигрантами из Нигерии и коноплей

На юге Австрии полиция остановила чешский туристический автобус. В нем оказалось тринадцать мигрантов из Нигерии и сумка с более чем 5 кг конопли. Об этом сообщили на австрийском портале heute.at.

Автобус был остановлен на контрольном пункте Арнольдштайн около половины первого ночи с воскресенья на понедельник. Он следовал из Италии через Австрию.

Мигрантов из Нигерии полиция обнаружила при проверке документов среди пассажиров. Они путешествовали нелегально. Наркотики полицейские нашли при проверке багажа.

Происхождение наркотиков и рынок, на который их везли, пока не определили. Дело расследует австрийская полиция.

Источник: idnes.cz

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Темы
марихуана автобусы беженцы Австрия полиция
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