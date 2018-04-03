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Суд выдал ордер на арест россиянина, сбившего туристку в Праге

Суд выдал ордер на арест россиянина, сбившего туристку в Праге

Vladislava M 1568 0
Гражданина России обвиняют в угрозе общественной безопасности. В новогоднюю ночь он сел за руль нетрезвым и насмерть сбил туристку в центре Праги.
Суд выдал ордер на арест россиянина, сбившего туристку в Праге

Окружной суд Праги 2 во вторник, третьего апреля, выдаст ордер на арест русского водителя, который в новогоднюю ночь насмерть сбил туристку из Колумбии. Обвиняемый не явился на судебное заседание. В январе его освободили под залог. По словам адвоката, на данный момент мужчина находится в России.

Судья Иржи Горки хочет передать дело пражскому городскому суду. По его мнению, преступление можно классифицировать как умышленную угрозу общественной безопасности, хотя изначально россиянина обвинили в убийстве по неосторожности.

По новой классификации наказание может увеличиться до 12-20 лет и пожизненного заключения. Какой суд будет в дальнейшем заниматься делом, решит Верховный суд в Праге. Это произойдет в течение трех недель.

Судья также сообщил, что сегодня же выдаст ордер на арест россиянина, который пока будет действовать на территории Чехии. Международный ордер на арест выдадут в тот момент, когда будет решено, какой из судов будет рассматривать дело.

Авария произошла в ночь на 1-е января на углу улиц Мысликова и Спалена. 44-летний россиянин сбил на своем Мерседесе 26-летнюю туристку из Колумбии. В его крови содержалось больше 2 промилле алкоголя. Девушка скончалась от полученных травм на месте.

Источник: ceskenoviny.cz

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Темы
преступность Россия полиция Чехия убийство туристы
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