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В Чехии арестовали объявленного в розыск банкира из России

В Чехии арестовали объявленного в розыск банкира из России

artyommm 1699 0
Чешские полицейские задержали бывшего главу банка «Интеркоммерц» Александра Бугаевского.
В Чехии арестовали объявленного в розыск банкира из России

В Чехии задержали бывшего главу банка «Интеркоммерц» Александра Бугаевского. Он занимал должность топ-менеджера банка, лишенного лицензии в феврале 2016 года. Сейчас его подозревают в хищении 45 млн евро. Банкира объявили в розыск в ноябре 2016 года. 

Как сообщает следствие, Бугаевский вместе с сообщниками мог вывести в январе 2016 года из банка «Интеркоммерц» крупную сумму под видом купли-продажи валюты.

Как сообщает издание «Коммерсант», Александра Бугаевского задержали чешские полицейские во время проверки документов. Они установили, что россиянин находится в розыске по линии Интерпола, после чего уведомление поступило в полицейское ведомство в Лионе, откуда информацию затем отправили в Россию. Министерство внутренних дел России эти сведения уже подтвердило. 

Сейчас Генпрокуратура занимается подготовкой и переводом документов на чешский язык об экстрадиции бывшего банкира. На время рассмотрения ходатайства суд должен определить Бугаевского под стражу

Источник: kommersant.ru

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банки Россия полиция
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