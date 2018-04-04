В Чехии арестовали объявленного в розыск банкира из России

Чешские полицейские задержали бывшего главу банка «Интеркоммерц» Александра Бугаевского.

В Чехии задержали бывшего главу банка «Интеркоммерц» Александра Бугаевского. Он занимал должность топ-менеджера банка, лишенного лицензии в феврале 2016 года. Сейчас его подозревают в хищении 45 млн евро. Банкира объявили в розыск в ноябре 2016 года.

Как сообщает следствие, Бугаевский вместе с сообщниками мог вывести в январе 2016 года из банка «Интеркоммерц» крупную сумму под видом купли-продажи валюты.

Как сообщает издание «Коммерсант», Александра Бугаевского задержали чешские полицейские во время проверки документов. Они установили, что россиянин находится в розыске по линии Интерпола, после чего уведомление поступило в полицейское ведомство в Лионе, откуда информацию затем отправили в Россию. Министерство внутренних дел России эти сведения уже подтвердило.

Сейчас Генпрокуратура занимается подготовкой и переводом документов на чешский язык об экстрадиции бывшего банкира. На время рассмотрения ходатайства суд должен определить Бугаевского под стражу

Источник: kommersant.ru