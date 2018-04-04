Шестеро иностранцев изнасиловали учительницу в пражском отеле

Туристка из Ирландии обратилась в пражскую полицию с жалобой на шестерых иностранцев из Алжира, которые изнасиловали ее в отеле.

Во вторник пражская полиция обвинила шестерых иностранцев. Мужчины подозреваются в том, что в ночь на понедельник они изнасиловали туристку в номере отеля на пражской Напрстковой улице. Об этом в среду сообщил пресс-секретарь полиции Праги Ян Данек.

«Всем шестерым мужчинам в возрасте от 20 до 24 лет грозит от двух до десяти лет тюрьмы за изнасилование», – сообщил Данек.

По его словам, полиция вместе с государственным представительством предложили арестовать обвиняемых. В течение дня окончательное решение примет суд.

Согласно информации издания Pravo, все обвиняемые приехали из Алжира. Пострадавшая женщина – из Ирландии. Это туристка 1983 года рождения. Она рассказала полиции, что вечером познакомилась с одним из мужчин в пражском баре. Они изрядно выпили, после чего отправились вместе в номер, где сначала добровольно разделили постель.

Но после этого мужчина позвал в номер и своих друзей, которые к нему присоединились, хотя женщина этого не хотела. Туристка призывала иностранцев остановиться. По ее словам, ей не помогло даже признание в том, что она работает учительницей. Несмотря на попытки сопротивления, мужчины изнасиловали ее.

Допрос подозреваемых проходил весь вторник, до раннего утра среды. Сегодня отвечать на вопросы будет пострадавшая иностранка.

Источник: Novinky.cz