Uber в Чехии ввел функцию чаевых для водителей

Вознаградить водителя за хорошее обслуживание можно через приложение. Перевод чаевых возможен в течение 30 дней после поездки.

Альтернативный сервис такси Uber, который с августа 2014 года работает и в Чехии, с сегодняшнего дня предложит чешским клиентам возможность давать водителям чаевые. Сделать это можно будет через приложение.

Пользователи сервиса с 5-го апреля могут вознаградить конкретного водителя чаевыми после окончания поездки. Для этого нужно будет выбрать одну из предлагаемых сумм или ввести число самостоятельно. Чаевые можно послать конкретному водителю дополнительно – в срок до 30 дней с момента окончания поездки.

«Наши клиенты долго просили нас ввести функцию оплаты чаевых для хороших водителей. Так люди могут поблагодарить их за безупречно оказанную услугу, надежную и безопасную поездку, приятный разговор или проявленную вежливость. Мы надеемся, что это новшество сделает обслуживание наших клиентов еще более приятным и станет большим преимуществом и мотивацией для тысяч водителей в Чешской Республике», – прокомментировал Томаш Петевски, генеральный директор Uber в Чехии и Словакии.

Uber в Чехии после нескольких месяцев споров, наконец, договорился с чешским правительством о компромиссе в форме введения лицензии и электронного учета выручки для продаж. Введение чаевых также приблизит сервис к классическому такси.