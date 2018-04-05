Регистрация
Курсы валют:
EUR
27.02
USD
24.9
RUB
0.31
Энциклопедия Карта Погода
01d 21 °C
Uber в Чехии ввел функцию чаевых для водителей

Uber в Чехии ввел функцию чаевых для водителей

Vladislava M 721 0
Вознаградить водителя за хорошее обслуживание можно через приложение. Перевод чаевых возможен в течение 30 дней после поездки.
Uber в Чехии ввел функцию чаевых для водителей

Альтернативный сервис такси Uber, который с августа 2014 года работает и в Чехии, с сегодняшнего дня предложит чешским клиентам возможность давать водителям чаевые. Сделать это можно будет через приложение.

Пользователи сервиса с 5-го апреля могут вознаградить конкретного водителя чаевыми после окончания поездки. Для этого нужно будет выбрать одну из предлагаемых сумм или ввести число самостоятельно. Чаевые можно послать конкретному водителю дополнительно – в срок до 30 дней с момента окончания поездки.

«Наши клиенты долго просили нас ввести функцию оплаты чаевых для хороших водителей. Так люди могут поблагодарить их за безупречно оказанную услугу, надежную и безопасную поездку, приятный разговор или проявленную вежливость. Мы надеемся, что это новшество сделает обслуживание наших клиентов еще более приятным и станет большим преимуществом и мотивацией для тысяч водителей в Чешской Республике», – прокомментировал Томаш Петевски, генеральный директор Uber в Чехии и Словакии.

Uber в Чехии после нескольких месяцев споров, наконец, договорился с чешским правительством о компромиссе в форме введения лицензии и электронного учета выручки для продаж. Введение чаевых также приблизит сервис к классическому такси.

 

Рассказать всем:
Темы
Uber такси Чехия технологии
Читайте
по теме 
Uber прекратил работу в Словакии
28.03.2018 12:38 Общество
Uber прекратил работу в Словакии
927 0
Uber в Праге и Братиславе вводит изменения в работе
13.03.2018 12:00 Общество
Uber в Праге и Братиславе вводит изменения в работе
1452 0
Чешское правительство договорилось с Uber о новых условиях
09.03.2018 10:33 Общество
Чешское правительство договорилось с Uber о новых условиях
2182 0
Правительство Чехии пообещало таксистам решить их проблему с Uber
15.02.2018 09:20 Общество
Правительство Чехии пообещало таксистам решить их проблему с Uber
1440 0
Последние новости:
20
апреля
Как чешские компании завлекают на работу дефицитных сотрудников
20.04.2018 16:06 Экономика
Как чешские компании завлекают на работу дефицитных сотрудников
1611 0
Украина оказалась лидером среди импортеров меда в Чехию
20.04.2018 15:06 Экономика
Украина оказалась лидером среди импортеров меда в Чехию
458 0
Самые дешевые продукты в Чехии и соседних странах: где выше качество?
20.04.2018 14:40 Общество
Самые дешевые продукты в Чехии и соседних странах: где выше качество?
2747 0
В Чехии активизировались опасные клещи
20.04.2018 12:38 Общество
В Чехии активизировались опасные клещи
1803 0
В Праге открылся первый велосипедный комплекс
20.04.2018 11:59 Общество
В Праге открылся первый велосипедный комплекс
1290 0
19
апреля
В Праге открылся новый центр роботизированной хирургии
19.04.2018 15:53 Общество
В Праге открылся новый центр роботизированной хирургии
864 0
Видео: Мошенники в Праге меняют евро на старые белорусские рубли вместо чешских крон
19.04.2018 15:36 Общество
Видео: Мошенники в Праге меняют евро на старые белорусские рубли вместо чешских крон
1839 0
Почему чехи боятся иммигрантов
19.04.2018 11:58 Общество
Почему чехи боятся иммигрантов
1974 0
Возле Масарикова вокзала в Праге откроется комплекс бистро и кофеен
19.04.2018 11:38 Общество
Возле Масарикова вокзала в Праге откроется комплекс бистро и кофеен
882 0
На выходных Чехию ожидает очень жаркая погода
19.04.2018 11:08 Общество
На выходных Чехию ожидает очень жаркая погода
1033 0


Мобильная версия