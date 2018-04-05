Регистрация
Курсы валют:
EUR
27.02
USD
24.9
RUB
0.31
Энциклопедия Карта Погода
01d 21 °C
Эти три смартфона стали самыми популярными в Чехии

Эти три смартфона стали самыми популярными в Чехии

Vladislava M 2630 0
Чешские покупатели предпочитают новизне выгодное сочетание цены и качества. В тройку лидеров продаж в Чехии вошли далеко не последние модели смартфонов.
Эти три смартфона стали самыми популярными в Чехии

Производители смартфонов постоянно соревнуются в том, кто предложит телефон с лучшим дисплеем, более качественной фотокамерой или более продуктивной начинкой. Однако чешских клиентов при выборе смартфона в первую очередь интересует соотношение цены/качества.

Статистика продаж мобильных телефонов в Чехии ясно говорит о том, что вместо новейших моделей чехи выбирают смартфоны, произведенные несколько лет назад. Более старые модели продают по сниженным ценам, поэтому и соотношение цены/качества в данном случае лучше. Об этом говорит аналитическое исследование портала Zboží.cz, который принадлежит компании Seznam.cz.

Самый популярный в Чехии телефон – iPhone SE, который выпустили два года назад. На вид его практически невозможно отличить от еще более старой модели iPhone 5S. Хотя в магазинах представлены гораздо более новые модели Apple, большинство чешских покупателей из-за выгодной цены и компактного размера выбирает именно iPhone SE. Купить смартфон iPhone SE в Чехии на данный момент можно по цене от 5850 крон.

Второе по популярности место принадлежит смартфону Xiaomi Redmi 4, который в чешских магазинах можно купить уже от 2300 крон. Довольно давно в продаже появился и его приемник, Xiaomi Redmi 5, но он пока не пользуется большим спросом из-за того, что стоит на 2000 крон дороже.

Тройку самых востребованных в Чехии смартфонов замыкает Galaxy S7 – бывший флагман компании Samsung. На данный момент в магазинах представлена модель на целых два поколения моложе – Galaxy S9. Логично, что седьмая модель намного дешевле из-за своего возраста. Если Galaxy S9 продается больше чем за 20 тысяч крон, то стоимость модели Galaxy S7 стартует с суммы меньше 8000 крон (хотя в момент своего появления на рынке смартфон также стоил больше 20 тысяч).

Источник: Novinky.cz

Рассказать всем:
Темы
мобильный телефон технологии магазины статистика Чехия гаджеты
Читайте
по теме 
Телефонный оператор в Чехии повышает скорость интернета
01.11.2017 16:30 Общество
Телефонный оператор в Чехии повышает скорость интернета
2152 0
Начальник пражской полиции уволен за то, что в гневе разбил чужой телефон
07.10.2017 09:10 Общество
Начальник пражской полиции уволен за то, что в гневе разбил чужой телефон
3165 0
Прага выпустит новое мобильное приложение для туристов
20.07.2017 12:42 Общество
Прага выпустит новое мобильное приложение для туристов
1646 2
Чехи удивили ажиотажным спросом на кнопочный телефон Nokia 3310
23.05.2017 16:19 Экономика
Чехи удивили ажиотажным спросом на кнопочный телефон Nokia 3310
2622 0
Последние новости:
20
апреля
Как чешские компании завлекают на работу дефицитных сотрудников
20.04.2018 16:06 Экономика
Как чешские компании завлекают на работу дефицитных сотрудников
1611 0
Украина оказалась лидером среди импортеров меда в Чехию
20.04.2018 15:06 Экономика
Украина оказалась лидером среди импортеров меда в Чехию
458 0
Самые дешевые продукты в Чехии и соседних странах: где выше качество?
20.04.2018 14:40 Общество
Самые дешевые продукты в Чехии и соседних странах: где выше качество?
2747 0
В Чехии активизировались опасные клещи
20.04.2018 12:38 Общество
В Чехии активизировались опасные клещи
1803 0
В Праге открылся первый велосипедный комплекс
20.04.2018 11:59 Общество
В Праге открылся первый велосипедный комплекс
1290 0
19
апреля
В Праге открылся новый центр роботизированной хирургии
19.04.2018 15:53 Общество
В Праге открылся новый центр роботизированной хирургии
864 0
Видео: Мошенники в Праге меняют евро на старые белорусские рубли вместо чешских крон
19.04.2018 15:36 Общество
Видео: Мошенники в Праге меняют евро на старые белорусские рубли вместо чешских крон
1839 0
Почему чехи боятся иммигрантов
19.04.2018 11:58 Общество
Почему чехи боятся иммигрантов
1974 0
Возле Масарикова вокзала в Праге откроется комплекс бистро и кофеен
19.04.2018 11:38 Общество
Возле Масарикова вокзала в Праге откроется комплекс бистро и кофеен
882 0
На выходных Чехию ожидает очень жаркая погода
19.04.2018 11:08 Общество
На выходных Чехию ожидает очень жаркая погода
1033 0


Мобильная версия