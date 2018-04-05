Эти три смартфона стали самыми популярными в Чехии

Чешские покупатели предпочитают новизне выгодное сочетание цены и качества. В тройку лидеров продаж в Чехии вошли далеко не последние модели смартфонов.

Производители смартфонов постоянно соревнуются в том, кто предложит телефон с лучшим дисплеем, более качественной фотокамерой или более продуктивной начинкой. Однако чешских клиентов при выборе смартфона в первую очередь интересует соотношение цены/качества.

Статистика продаж мобильных телефонов в Чехии ясно говорит о том, что вместо новейших моделей чехи выбирают смартфоны, произведенные несколько лет назад. Более старые модели продают по сниженным ценам, поэтому и соотношение цены/качества в данном случае лучше. Об этом говорит аналитическое исследование портала Zboží.cz, который принадлежит компании Seznam.cz.

Самый популярный в Чехии телефон – iPhone SE, который выпустили два года назад. На вид его практически невозможно отличить от еще более старой модели iPhone 5S. Хотя в магазинах представлены гораздо более новые модели Apple, большинство чешских покупателей из-за выгодной цены и компактного размера выбирает именно iPhone SE. Купить смартфон iPhone SE в Чехии на данный момент можно по цене от 5850 крон.

Второе по популярности место принадлежит смартфону Xiaomi Redmi 4, который в чешских магазинах можно купить уже от 2300 крон. Довольно давно в продаже появился и его приемник, Xiaomi Redmi 5, но он пока не пользуется большим спросом из-за того, что стоит на 2000 крон дороже.

Тройку самых востребованных в Чехии смартфонов замыкает Galaxy S7 – бывший флагман компании Samsung. На данный момент в магазинах представлена модель на целых два поколения моложе – Galaxy S9. Логично, что седьмая модель намного дешевле из-за своего возраста. Если Galaxy S9 продается больше чем за 20 тысяч крон, то стоимость модели Galaxy S7 стартует с суммы меньше 8000 крон (хотя в момент своего появления на рынке смартфон также стоил больше 20 тысяч).

Источник: Novinky.cz