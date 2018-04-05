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Facebook признался в злоупотреблении данными пользователей

Facebook признался в злоупотреблении данными пользователей

Vladislava M 586 0
Данные десятков миллионов человек, зарегистрированных на Facebook, находились в открытом доступе. Только сейчас компания повышает их безопасность.
Фото: Stephen Lam, Reuters
Facebook признался в злоупотреблении данными пользователей

После нескольких недель молчания руководство компании Facebook призналось в том, что безопасность данных пользователей социальной сети не была достаточно защищена. По словам представителей компании, данными большинства из 2 млрд человек могли злоупотреблять.

В своем официальном блоге Facebook сообщил, что информация с личных страниц пользователей могла относительно легко попасть в нехорошие руки. Это объяснялось тем, что Facebook практически с момента своего возникновения позволял искать людей по адресу электронной почты или номеру телефона. Эти данными и злоупотребляли сборщики баз.

«В среду мы заблокировали эту функцию», – говорится в заявлении социальной сети. Тем самым ее представители прямо признались в том, что данными пользователей таким путем могли злоупотреблять.

Какого именно количества людей были собраны данные, пока неясно. Но уже сейчас компания Facebook признается в том, что число аккаунтов, с которых украли информацию, будет на несколько десятков миллионов больше, чем изначально предполагали.

За безопасностью данных пользователей в социальной сети Facebook начали в середине марта. Тогда сотрудники британской компании Cambridge Analytica, которые сотрудничали с Facebook, признались, что собирали и отправляли данные 50 млн пользовательских страниц в целях поддержки предвыборной кампании Дональда Трампа в интернете. Представители соцсети позже признались, что данные были собраны с 87 млн страниц.

Из-за инцидента один из крупных инвесторов Facebook потребовал, чтобы Марк Цукерберг ушел из руководства компании.

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социальные сети личные данные
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