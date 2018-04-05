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В Праге пройдет полумарафон, движение транспорта ограничат

В Праге пройдет полумарафон, движение транспорта ограничат

artyommm 990 0
Водителей и пассажиров предупреждают об ограничениях в движении транспорта и парковки.
В Праге пройдет полумарафон, движение транспорта ограничат

В субботу, 7 апреля, в Праге пройдет полумарафон, в связи с чем будет ограничено движение общественного транспорта и автомобилей в центре города. Пассажиров просят учесть, что маршрут некоторых трамваев и автобусов будет на это время скорректирован. 

Водители не смогут проехать и припарковать автомобили на некоторых улицах. Жителям Праги и туристам рекомендуют в это время пользоваться метро. Более подробная информация доступна на сайте полумарафона и Транспортного предприятия.

На улицах в первой, второй, пятой, седьмой и шестой частях Праги будут дежурить десятки полицейских. В 20 юбилейном марафоне вдоль набережных Влтавы в субботу пробежит более 11 тысяч человек. 

Окрестности площади Яна Палаха будут перекрыты для движения транспорта с полуночи в пятницу и до 16:00 субботы. С 9:30 до 13:00 нельзя будет проехать по Чехову и Манесову мостам. Остальные мосты и прилегающие к ним коммуникации, включая мосты Легий, Палацкого и Либеньский мост, а также Тешновский тоннель, полиция будет перекрывать по ходу проведения соревнования.

С 9:30 до 11:00 будет работать замещающий автобусный маршрут Х3: Podolská vodárna - Výtoň - Albertov - Karlovo náměstí - Novoměstská radnice. Ограничения коснутся движения автобусов 176, 194, 207. 

Транспортное предприятие предупредило, что с учетом сложившейся ситуации нельзя гарантировать своевременное прибытие низкоплатформенного транспорта. Поэтому пассажирам рекомендуют по возможности пользоваться метро, интервалы движения поездов будут сокращены.

Трасса полумарафона по большей части будет пролегать через набережные. Участники начнут бежать около 10:00 от Рудольфинума по направлению к Карлову мосту, затем они повернут на улицу Страконицка, затем снова к Рудольфинуму и потом повернут в сторону Либеньского моста. Предполагается, что первые финалисты прибегут к цели приблизительно через час. Финал соревнования запланирован на 13:00.

Пражский полумарафон отмечен международной федерацией атлетики IAAF. Это самая высокая оценка для марафонов данного типа. Среди приглашенных участников мировые и чешские спортсмены.

Источник: ceskenoviny.cz

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Темы
транспорт Транспортное предприятие Праги марафон
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