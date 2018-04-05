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Кому больше всего доверяют чехи?

Кому больше всего доверяют чехи?

artyommm 2183 0
Исследование общественного мнения: только половина опрошенных верит результатам исследований общественного мнения.
Кому больше всего доверяют чехи?

Согласно последним социологическим исследованиям, жители Чехии больше всего верят армии, полиции и судам. А вот к церкви, некоммерческим организациям и прессе доверия у них меньше всего. 

Вместе с тем по сравнению с результатами 2017 года печать и другие СМИ все-таки улучшают свою репутацию в глазах чехов. Такой информацией поделился Центр изучения общественного мнения. 

Военным доверяет 69% респондентов, полиции – 66%, судам- 56%, банкам – 54%, радио – 52%. Интересно, что самим исследованиям общественного мнения верит только половина опрошенных – 49%. 

Источник: ceskenoviny.cz

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Опрос общественного мнения Чехия
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