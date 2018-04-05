Кому больше всего доверяют чехи?

Исследование общественного мнения: только половина опрошенных верит результатам исследований общественного мнения.

Согласно последним социологическим исследованиям, жители Чехии больше всего верят армии, полиции и судам. А вот к церкви, некоммерческим организациям и прессе доверия у них меньше всего.

Вместе с тем по сравнению с результатами 2017 года печать и другие СМИ все-таки улучшают свою репутацию в глазах чехов. Такой информацией поделился Центр изучения общественного мнения.

Военным доверяет 69% респондентов, полиции – 66%, судам- 56%, банкам – 54%, радио – 52%. Интересно, что самим исследованиям общественного мнения верит только половина опрошенных – 49%.

Источник: ceskenoviny.cz