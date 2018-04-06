Эскалатор на пересадочной станции метро в пражский аэропорт заработает в пятницу

На выходе со станции метро «Надражи Велеславин» к пересадочной автобусной остановке по направлению в аэропорт с пятницы, 13-го апреля, начнет работать эскалатор.

В пятницу, 13-е апреля, Пражское транспортное предприятие запустит эскалаторы на выходе со станции метро «Надражи Велеславин» (Nádraží Veleslavín). Эскалаторы встроили в обычную лестницу, ведущую к автобусной остановке. Все это время людям помогали поднимать чемоданы носильщики.

«12-го апреля новые эскалаторы пройдут различные проверки. Если все будет хорошо, то в пятницу, 13 апреля, они начнут работать», – сообщила Ржегкова.

Расходы на обустройство эскалатора оценили в 33 млн крон. Изначально предполагалось, что строительство закончится 30-го апреля.

На станции метро «Велеславин» пассажиры, которые едут в аэропорт Вацлава Гавела, пересаживаются на автобус №119. Изначально пересадочный узел здесь не планировали, но впоследствии городская администрация решила, что линия метро А закончится у больницы Мотол и дальше не поведет к аэропорту.

Источник: idnes.cz