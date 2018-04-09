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Чехию ожидает необыкновенно теплая неделя

Чехию ожидает необыкновенно теплая неделя

artyommm 1416 0
Температура воздуха днем может достигать 24 градусов Цельсия.
Чехию ожидает необыкновенно теплая неделя

Текущая неделя подарит жителям и гостям Чехии очень хорошую погоду. Воздух прогреется теплее обычного. Днем столбик термометра может показывать даже +24 градуса Цельсия. Тепло с юга, которое придет на территорию Чехии, продержится здесь до выходных.

Обычно средняя температура для второй недели апреля варьируется в пределах 9 градусов Цельсия. Но на этой неделе Центральная Европа станет на время самой теплой областью на старом континенте. На выходных ожидается, что температура воздуха превысит 20 градусов Цельсия.

Источник: novinky.cz

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