Чехию ожидает необыкновенно теплая неделя

Температура воздуха днем может достигать 24 градусов Цельсия.

Текущая неделя подарит жителям и гостям Чехии очень хорошую погоду. Воздух прогреется теплее обычного. Днем столбик термометра может показывать даже +24 градуса Цельсия. Тепло с юга, которое придет на территорию Чехии, продержится здесь до выходных.

Обычно средняя температура для второй недели апреля варьируется в пределах 9 градусов Цельсия. Но на этой неделе Центральная Европа станет на время самой теплой областью на старом континенте. На выходных ожидается, что температура воздуха превысит 20 градусов Цельсия.

Источник: novinky.cz