По всей Чехии прошли демонстрации против Андрея Бабиша

На Вацлавской площади в Праге собралось несколько тысяч человек, в Брно – 2000 человек. Участники требовали отставки премьера и его правительства.

Фото: Petr Salek, petrsalek.com

От нескольких сотен до нескольких тысяч человек 9-го апреля приняли участие в демонстрациях против уголовно преследуемого премьера в отставке Андрея Бабиша и его правительства. Митинги прошли в 20 городах республики.

В Праге на Вацлавскую площадь вышло несколько тысяч человек. В Брно, по оценкам ČTK, – минимум 2000 человек. В других областных городах в демонстрациях участвовали сотни человек.

Андрей Бабиш назвал демонстрантов людьми, которые не хотят вести дебаты и аргументировать свою точку зрения.

Участники демонстраций по всей Чехии подписывали петиции «За порядочного премьера и порядочное правительство». Они призвали Бабиша уйти в отставку, а депутатов – выразить недоверие собранному им правительству.

На Вацлавской площади в Праге демонстрация завершилась пением гимна в исполнении Дагмар Пецковой. Акция длилась около часа. Некоторые участники критиковали президента Милоша Земана и председателя партии «Рассвет прямой демократии» Томио Окамуру. Около 200 человек после окончания акции отправились на Пражский Град.

Источник: ČTK