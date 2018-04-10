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По всей Чехии прошли демонстрации против Андрея Бабиша

По всей Чехии прошли демонстрации против Андрея Бабиша

Vladislava M 2307 0
На Вацлавской площади в Праге собралось несколько тысяч человек, в Брно – 2000 человек. Участники требовали отставки премьера и его правительства.
Фото: Petr Salek, petrsalek.com
По всей Чехии прошли демонстрации против Андрея Бабиша

От нескольких сотен до нескольких тысяч человек 9-го апреля приняли участие в демонстрациях против уголовно преследуемого премьера в отставке Андрея Бабиша и его правительства. Митинги прошли в 20 городах республики.

В Праге на Вацлавскую площадь вышло несколько тысяч человек. В Брно, по оценкам ČTK, –  минимум 2000 человек. В других областных городах в демонстрациях участвовали сотни человек.

Андрей Бабиш назвал демонстрантов людьми, которые не хотят вести дебаты и аргументировать свою точку зрения.

Участники демонстраций по всей Чехии подписывали петиции «За порядочного премьера и порядочное правительство». Они призвали Бабиша уйти в отставку, а депутатов – выразить недоверие собранному им правительству.

На Вацлавской площади в Праге демонстрация завершилась пением гимна в исполнении Дагмар Пецковой. Акция длилась около часа. Некоторые участники критиковали президента Милоша Земана и председателя партии «Рассвет прямой демократии» Томио Окамуру. Около 200 человек после окончания акции отправились на Пражский Град.

Источник: ČTK

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Темы
демонстрация митинг Прага Чехия Андрей Бабиш правительство студенты
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