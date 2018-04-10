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В Чехии обвинили первого человека в разжигании ненависти под фотографиями детей

В Чехии обвинили первого человека в разжигании ненависти под фотографиями детей

Vladislava M 1359 0
Мужчина писал агрессивные комментарии под фотографией класса, в котором учатся дети разных национальностей. За разжигание ненависти ему грозит до 3 лет тюрьмы.
В Чехии обвинили первого человека в разжигании ненависти под фотографиями детей

За разжигание ненависти в комментариях под фотографиями первоклассников в соцсетях полиция Фридек-Мистека выдвинула первое в Чехии обвинение. Мужчине, который писал агрессивные комментарии в адрес детей, грозит три года тюрьмы. Об этом сообщило Чешское телевидение.

Инцидент произошел с фотографией класса, в который ходят, в большинстве своем, цыганские, вьетнамские и арабские дети.

Фотография первоклассников появилась осенью прошлого года на сайте издания города Просетице, которое публикует фото школьников и других населенных пунктов. Затем она попала в социальные сети, где некоторые люди начали называть детей маленькими боевиками-смертниками и писать оскорбления.

Участники дискуссии шутили над тем, что школа расположена на Плинаренской (в переводе на русский – Газовой) улице, и предлагали послать детей в газовую комнату. Также пользователи в комментариях угрожали учителям и руководству школы.

«Одного мужчину уже обвинили в преступном разжигании ненависти против группы людей и ограничении их прав и свобод. За эти действия он может быть наказан лишением свободы на срок от шести месяцев до трех лет», – сообщила пресс-секретарь полиции Каролина Белункова.

Полиция обвинила по этому делу еще двух человек. Инцидент вызвал волну солидарности и поддержки в обществе. Люди основали два сбора в пользу школы. Нападки на детей осудили многие политики и известные личности. Среди них – омбудсмен Анна Шабатова и музыкант Михаэл Коцаб.

Источник: ceskatelevize.cz, ceskenoviny.cz

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Темы
дети полиция экстремизм Чехия
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