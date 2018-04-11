В Праге студенты вышли на митинг, посвященный трагедии в Кемерово

9-го апреля на Вацлавской площади в Праге состоялся студенческий митинг. Русскоязычные студенты выразили протест коррупции в России.

Фото: @daria.mils

В понедельник, 9-го апреля, на Вацлавской площади в Праге прошел митинг, посвященный трагедии, произошедшей 25-го марта 2018 года в Кемерово. Участники собрались прямо под памятником св. Вацлаву.

По словам организаторов, целью митинга было почтить память погибших, а также выразить протест действующему коррупционному режиму в России. Организаторами и участниками мероприятия стали русскоязычные студенты, учащиеся в Чехии. Митинг предварительно зарегистрировали в магистрате.

Демонстрация длилась два часа. Участники держали плакаты на русском, английском и чешском языках. За происходящим наблюдал полицейский. К участникам во время акции подходило большое количество людей. Большинство поддерживало молодежь, некоторые выражали агрессию.