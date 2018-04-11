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В Праге студенты вышли на митинг, посвященный трагедии в Кемерово

В Праге студенты вышли на митинг, посвященный трагедии в Кемерово

Vladislava M 3397 0
9-го апреля на Вацлавской площади в Праге состоялся студенческий митинг. Русскоязычные студенты выразили протест коррупции в России.
Фото: @daria.mils
В Праге студенты вышли на митинг, посвященный трагедии в Кемерово

В понедельник, 9-го апреля, на Вацлавской площади в Праге прошел митинг, посвященный трагедии, произошедшей 25-го марта 2018 года в Кемерово. Участники собрались прямо под памятником св. Вацлаву.

По словам организаторов, целью митинга было почтить память погибших, а также выразить протест действующему коррупционному режиму в России. Организаторами и участниками мероприятия стали русскоязычные студенты, учащиеся в Чехии. Митинг предварительно зарегистрировали в магистрате.

Демонстрация длилась два часа. Участники держали плакаты на русском, английском и чешском языках. За происходящим наблюдал полицейский. К участникам во время акции подходило большое количество людей. Большинство поддерживало молодежь, некоторые выражали агрессию.

«Это был наш первый митинг, который мы организовали, так как не могли больше молчать о том, что происходит в нашей стране. Мы выразили свою гражданскую позицию публично первый, но не последний раз. <…> Многие спрашивали нас, не боимся ли мы преследований после этого митинга, не страшно ли нам будет возвращаться в страну. Страх есть, но для каждого человека наступает переломный момент, когда приходит осознание, что дальше так жить нельзя. Для меня и многих моих друзей таким переломным моментом стала трагедия в Кемерово. Мы больше не будем бояться и молчать», - написала в социальной сети Facebook одна из организаторов митинга Дарья.

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Темы
студенты митинг Россия Прага коррупция
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